Sondaggio: Elly Schlein piace solo al 36% ma il Corriere fa lo stesso un titolo entusiasta…

Che la segreteria di Elly Schlein rappresenti una novità nel panorama politico italiano non c’è dubbio. Che vi sia da parte dei media un compiacimento eccessivo verso la leader dem è altrettanto vero. Abbiamo visto che l’8 marzo Repubblica ha montato una copertina rosso-fucsia (dove il rosso forse non è stato scelto a caso) con le foto di donne che ce l’hanno fatta e Schlein aveva il posto d’onore, l’immagine più grande. Con le altre tutte intorno come pianeti attorno al sole.

Oggi il Corriere pubblica un sondaggio di Pagnoncelli che vede Giorgia Meloni in testa alla classifica del gradimento dei leader col 52%, e dopo di lei, al secondo posto, assai distaccata, Elly Schlein al 36%. Un dato non certo da enfatizzare che però sulla prima del Corriere diventa: Il sondaggio: Schlein seconda solo a Meloni. Cosa non ci si inventa, insomma, per non dire che nel gradimento degli italiani, al momento, la premier resta ben salda in prima posizione.

Pagnoncelli sottolinea poi un dato interessante: “Al momento – scrive – le valutazioni più positive provengono dai segmenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato maggiormente l’elettorato dem: elettori di età più elevata, più scolarizzati (laureati o diplomati), più abbienti, residenti nei capoluoghi”. Si conferma dunque l’immagine del Pd come «partito-Ztl».

Infine, anche sul rilancio del Pd gli scettici prevalgono sia pur di pochissimo su quanti si aspettano una “rivoluzione”. “Le previsioni di cambiamento del Pd con la segreteria Schlein – rileva Pagnoncelli – dividono nettamente le opinioni tra chi ritiene che il suo rilancio sia molto probabile (32%), gli scettici (33%) e coloro che sospendono il giudizio (35%). I meno convinti della possibilità di un rilancio sono gli elettori di Azione-Iv, i quali paventano uno spostamento a sinistra del Pd”.