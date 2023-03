L’8 marzo secondo Repubblica: Elly Schlein è la dea, le altre tutte ancelle. Meloni compresa…

Schlein più importante di Giorgia meloni per le donne. E’ questa la linea della sinistra e in particolare di Repubblica. A volte le immagini dicono molto di più delle parole. E così è avvenuto ieri, 8 marzo, con la copertina speciale del quotidiano Repubblica dedicata alle donne che hanno infranto il tetto di cristallo. O che rappresentano un modello. O che risultano influenti. Troviamo, in questo ruolo, Liliana Segre e Chiara Ferragni. Che non hanno proprio la medesima storia ma tant’è.

Ciò che colpisce il lettore, tuttavia, è la grande foto al centro di una Elly Schlein sorridente, la dea, il centro di gravità, con le altre tutto attorno, nel ruolo di satelliti. E Giorgia Meloni che finisce in basso, foto più piccola, ma guarda in alto, verso Elly, a significare una sorta di inconfessata ambizione a prendere il suo posto… L’effetto è ridicolo.

E lo notava oggi sul Foglio Salvatore Merlo che così commenta quella copertina dedicata alla festa delle donne: “Ecco la grande foto centrale di Elly Schlein, tutt’intorno altre foto di signore, i pianeti. E poi sotto, più piccola, ecco Giorgia Meloni. Ella, la premier, poveretta, ovviamente guarda verso l’alto, cioè guarda verso il sole di Schlein. E ha l’aria comprensibilmente un po’ invidiosa, quella di chi non ci arriva. ‘Magari raggiungessi quella vetta’ “.

Capito? in fondo di chi stiamo parlando, forse del primo presidente del Consiglio donna? E che sarà mai dinanzi alla segretaria del Pd?