Seregno: lei rifiuta un rapporto sessuale, il compagno la prende a pugni e le rompe il naso

Una scena di violenza inaudita. L’aggressore chiude la porta d’ingresso, toglie le chiavi e come una furia colpisce la compagna con pugni e schiaffi, causandole numerose lesioni e un trauma cranico con frattura delle ossa nasali. È successo in piena serata a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo è un 35enne residente a Mariano Comense. Ha numerosi precedenti per droga, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falso materiale, oltre che guida in stato di ebbrezza. Gli agenti l’hanno arrestato per maltrattamenti e trasferito al carcere di Monza.

Seregno, ecco in che condizioni stava la 42enne

È stata la vittima, una donna di 42 anni, a chiamare il 112 per chiedere aiuto. I carabinieri di Seregno hanno trovato la 42enne con diversi segni e tumefazioni da percosse, il naso gonfio e una ferita sanguinante. Il 35enne, che già in passato era stato denunciato e allontanato dalla donna, si trovava in camera da letto. La coppia si era avvicinata durante il periodo natalizio. Ma passate poche settimane, l’uomo – abituale assuntore di cocaina – aveva ricominciato con le violenze, fisiche e psicologiche.

A schiaffi e pugni le ha rotto il naso

Così, dopo l’ennesimo episodio di violenza, la 42enne ha deciso di allontanare il compagno. Però poi, convinta dalle insistenze di lui ad avere un ultimo incontro chiarificatore, ha deciso di incontrarlo un’ultima volta tra le mura di casa sua. I due hanno cominciato a consumare un rapporto intimo. Ma quando la donna ci ha ripensato, l’uomo è andato su tutte le furie. Dopo aver dato le mandate alla porta d’ingresso e aver tolto le chiavi, ha cominciato ad aggredire la compagna. La donna è riuscita a chiamare il 112 appena prima che il 35enne le strappasse il telefono. A quel punto il 35enne l’ha colpita furiosamente con schiaffi e pugni, rompendole il naso.