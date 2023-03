Scuola, buste paga più pesanti per i docenti: tra aprile e maggio arriva l’aumento di 124 euro

Scuola, grazie alla legge di bilancio ci sono 300 milioni di euro in più destinati all’aumento degli stipendi del personale. A conti fatti si tratta di circa 124 euro in più al mese lordi. “La valorizzazione dei lavoratori della scuola è una delle nostre missioni, poiché non può esserci Merito senza Dignità, che va salvaguardata anche tramite l’incremento delle risorse destinate a migliorare le retribuzioni in tutto il comparto scuola” ha commentato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“L’aumento di 124 euro in più per gli insegnanti – afferma il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti – è la tangibile dimostrazione della volontà di venire incontro a una categoria sempre vessata dai precedenti governi. Questo è il secondo aumento nel giro di 6 mesi. L’aumento di 23 euro, che si aggiunge ai 101 già stanziati, scatterà tra aprile e maggio. Anche all’opposizione, FdI è sempre stata dalla parte del personale scolastico ed ora al Governo confermiamo questa linea. Da sempre sosteniamo che il ruolo dei docenti debba essere valorizzato, perché è a loro che viene affidata la formazione dei nostri giovani. Ringrazio il Ministro Valditara per la sua tenacia e sensibilità sul tema, che ha reso possibile questo grande risultato” .

Soddisfatto anche Rossano Sasso (Lega), per il quale “dare dignità al ruolo dei docenti, incentivandoli, significa dare una migliore istruzione ai nostri giovani. Vediamo ora quali polemiche, anche violente, e sempre strumentali si solleveranno da sinistra, dopo anni di chiacchiere senza fatti concreti”.