Sciacallaggio a sinistra sui migranti, Senaldi urla contro la Fornero: “Per lei è una strage di Stato?” (video)

Durissimo scontro, nel corso dell’ultima puntata de L’aria che tira, condotto da Mirta Merlino sulla 7, tra l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero e il condirettore di Libero Pietro Senaldi. Si parlava della tragedia dei migranti morti lungo le coste della Calabria e delle responsabilità della politica, anche in merito ad alcune interpretazioni dei media e dei politici di sinistra considerate “sciacalle” dal centrodestra. A un certo punto Senaldi ha chiesto conto alla Fornero di un titolo da brivido, quello della “Stampa” di Torino, che qualche giorno fa aveva titolato “ Una strage di Stato ” per accusare il governo.

Senaldi chiede conto alla Fornero di un titolo “sciacallo” e lei replica così

“Professoressa Fornero, il giornale su cui lei scrive qualche giorno fa ha titolato sulla strage di Stato, lei cosa ne pensa, pensa che quella tragedia di Crotone sia stata una strage di Stato?”, incalza Senaldi. La Fornero cerca di non rispondere, allora Senaldi alza la voce: “Mi dica solo che ne pensa, me lo dica!”. L’ex ministro si tiene vaga, in studio lo scrittore Carofiglio la difende, lei rilancia: “Quello che dovrà succedere per queste responsabilità lo decideranno i giudici. Non lo deciderò io, non lo deciderà un titolo di giornale, non lo deciderà lei. Ma oggi parliamo del rispetto, una categoria che evidentemente lei non conosce”.