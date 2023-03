Saviano si fa anche il cartone animato. Di chi parla? Di un “eroe” coraggioso che porta il suo nome…

“È la storia di un ragazzo condannato a morte da un’organizzazione criminale. Quel ragazzo sono io”. Indovinate chi? Ma sì, lui, sempre lui, Roberto Saviano, l’auto-eroe che vive alimentando la sua mitologia a distanza di anni dal romanzo “Gomorra” che gli aveva regalato successo e notorietà. Stavolta lo scrittore annuncia una nuova impresa: fare il regista del suo cartone animato, la regia del film d’animazione Sono ancora vivo, basato sull’omonima graphic novel del 2021, pubblicata da Bao Publishing e realizzata in collaborazione con l’illustratore israeliano Asaf Hanuka.

Saviano annuncia il cartone animato su se stesso

La realizzazione del cartoon è stata annunciata dallo stesso Saviano in una intervista a Variety. “Il film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un’organizzazione criminale – un ragazzo cresciuto in una terra dove, in una manciata di anni, la Camorra ha ucciso 4.000 persone. La sentenza arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Eccoci. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con cui ho deciso di riportare sullo schermo quello che ho vissuto fino ad ora”.