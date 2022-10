Roberto Saviano si è “impoverito”: chiede e incassa dallo Stato l’aiutino di 10mila euro per la crisi Covid

La pacchia è finita, i suoi libri non vendono più come ai tempi d’oro, le bollette aumentano anche per lui, magari la rata del mutuo si fa pesante ed ecco che Roberto Saviano, un grande scrittore, autore di best seller mondiali e di una celebra fiction record di ascolti, si vede costretto a ricorrere agli aiuti di Stato per fronteggiare la crisi da Covid che ha “penalizzato” le sue entrate.

Ebbene sì, il moralizzatore che sparge fango sull’Italia con interviste all’estero in cui paventa i pericoli per la democrazia italiana a causa della vittoria del centrodestra, si è “impoverito” per la crisi economica e si rivolge allo Stato come un qualunque pizzaiolo che a causa della pandemia aveva visto crollati i proprio incassi.

Lo scoop di Bechis: “Saviano ha chiesto e ottenuto lo sconto fiscale”

“Saviano, secondo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ha ricevuto in qualità di piccola e media impresa personale, lo sconto fiscale richiesto il 10 dicembre del 2021 a titolo di ‘rimedio a un grave turbamento dell’economia’ a causa della pandemia. Difficile calcolare la perdita di introiti di Saviano, viste le sue molteplici attività. Lo scrittore continua a incassare però i diritti per Gomorra, successo mondiale…”, è lo scoop del settimanale VeritàeAffari, diretto da Franco Bechis, secondo cui Saviano, in qualità di piccola e media impresa personale, avrebbe ottenuto lo sconto fiscale richiesto il 10 dicembre del 2021 a titolo di «rimedio a un grave turbamento dell’economia». Ill governo Draghi gli avrebbe così concesso uno sconto di tasse di poco inferiore ai 10 mila euro.

Anche alla fidanzata Meg è arrivato l’aiutino…

A detta di Veritaeaffari anche la fidanzata di Roberto Saviano, la cantante Meg, avrebbe presentato regolare domanda con la società di produzione musicale interamente posseduta, la Bluluz srl unipersonale, ricavandone però un contributo di soli 374 euro.

Va ricordato che nel 2017, secondo Panorama, Saviano avrebbe guadagnato circa 2,3 milioni di euro per un totale di circa 13 milioni di euro ottenuti in una decina di anni e ne continuerebbe a guadagnare tanti anche oggi, nonostante la flessione nelle vendite dei suoi libri. grazie alla realizzazione di film, serie tv ispirate a Gomorra, ospitate tv, convegni e attività pubbliche.