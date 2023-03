Roma, marocchino con precedenti e armato di coltello torna a rubare nello stesso supermercato: arrestato

Aveva già fatto la “spesa proletaria” il giorno precedente uscendo poi senza pagare ed evidentemente ci aveva preso gusto pensando che in Italia è oramai tutto possibile grazie al buonismo della sinistra che ha governato per un decennio senza essere legittimata dagli italiani lasciando campo libero alle cosiddette risorse boldriniane e così un marocchino di 42 anni, pensando di farla di nuovo franca, si è ripresentato di nuovo, stavolta armato di coltello, nello stesso supermercato di Via Tiburtina, a Roma, per sottrarre ancora generi alimentari ma è stato finalmente arrestato dalle pattuglie del Gruppo II Sapienza e del Gruppo IV Tiburtino della Polizia di Roma Capitale.

Impegnati in altri servizi d’istituto, gli agenti della Polizia Locale si sono resi conto, ad un certo punto, che molte persone, spaventate, uscivano dal punto vendita correndo verso le auto di servizio della polizia e chiedendo aiuto.

Nel frattempo, all’interno del supermercato, il marocchino quarantaduenne, con precedenti penali e privo di documenti di identità, vistosi scoperto dal personale di vendita dell’esercizio commerciale con buste piene di merce rubata, ha tentato di brandire un coltello e di aggredire chi volesse ostacolarlo nel suo intento.

A differenza del giorno precedente, in cui era riuscito a farla franca ma era stato comunque ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, questa volta è stato arrestato per il reato di furto, resistenza e danneggiamento dagli uomini della polizia locale che hanno fatto irruzione nel supermercato sequestrando il coltello e fermando il marocchino.