Rocca presenta la giunta del Lazio: “Subito al lavoro su sanità e bilancio”. Angelilli è la vicepresidente

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha presentata la nuova Giunta. Sei gli assessori a Fratelli d’Italia, 2 a Lega e 2 a Forza Italia, con 5 uomini e 5 donne.

Ecco i nuovi assessori: Giancarlo Righini (FdI) sarà assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca; Roberta Angelilli (FdI) sarà vicepresidente e assessore Sviluppo economico, commercio e artigianato; Elena Palazzo (FdI) avrà ambiente sport e turismo); Fabrizio Ghera (FdI) ai Trasporti e Rifiuti; Massimiliano Maselli (FdI) alle politiche sociali; Manuela Rinaldi (lavori pubblici e politiche di ricostruzione); per la Lega Pasquale Ciacciarelli (urbanistica, politiche abitative) Simona Baldassarre (cultura, politiche giovanili E della famiglia e pari opportunità ); per Forza Italia Giuseppe Schiboni (lavoro università scuola formazione ricerca e merito); Luisa Regimenti (personale, sicurezza urbana rapporti con enti locali).Giuseppe Pisano sarà capo di gabinetto.

Rocca ha confermato che terrà per sé “la delega della sanità, per affrontare questa sfida perché è un impegno su cui ho messo la faccia e voglio assumermi la responsabilità’’. “Si sta già lavorando sui tempi di attesa in sanità e per rimuovere nei primi 100 giorni la situazione orribile che si vive nei pronto soccorso della nostra regione’’. La situazione economica – ha aggiunto – “non è delle migliori, e questo si lega con la sfida che abbiamo davanti. C’è una complessità della sfida soprattutto per il debito e le poche risorse, è una sfida enorme. L’esposizione debitoria è l’elemento che più mi preoccupa perché può limitare l’esercizio pieno dell’amministrazione. Sto facendo una attività di ricognizione molto importante, che renderò nota tra 15 giorni alla stampa e ai cittadini, per far conoscere il punto di partenza, per misurare lo sforzo che faremo tutti insieme e gli obiettivi che raggiungeremo’’.

“La prima attività con la massima priorità sarà il bilancio tecnico. Ma sarà un bilancio tecnico ‘fotocopia’ per consentire l’avvio delle pratiche amministrative. Poi visto che il bilancio è un atto politico, procederemo con l’assestamento tra maggio e giugno’’.