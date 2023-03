Ribaltone in Forza Italia: Barelli capogruppo alla Camera al posto di Cattaneo, Ronzulli confermata

E’ arrivato l’annunciato terremoto in Forza Italia. Silvio Berlusconi toglie a Alessandro Cattaneo l’incarico di capogruppo alla Camera e mette al suo posto Paolo Barelli, vicino al ministro Tajani. Conferma l’incarico di capogruppo al Senato per Licia Ronzulli, la cui poltrona era traballante secondo i rumors degli ultimi giorni.

Un ribaltone alla Camera che era stato preceduto da una raccolta di firme dei deputati forzisti contro Cattaneo, reo — secondo i racconti — di tenere troppo d’occhio gli onorevoli facendoli addirittura fotografare o comunque controllare se intrattengono rapporti troppo stretti con l’area dei fedelissimi di Tajani.

Una rivoluzione interna a Forza Italia che, secondo il Corriere, sarebbe stata sollecitata e voluta da Marta Fascina su spinta di Marina Berlusconi. Quest’ultima ha di recente recuperato anche il ruolo di mediatore di Gianni Letta.

Silvio Berlusconi ha nominato inoltre 7 nuovi coordinatori regionali: per la Basilicata, Maria Elisabetta Casellati; per l’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari; per la Lombardia, Alessandro Sorte; per il Molise, Claudio Lotito; per la Sicilia, Marcello Caruso; per la Toscana,. Marco Stella; per il Veneto, Flavio Tosi. Si legge in una nota del leader di Fi. “Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione”, aggiunge Berlusconi.