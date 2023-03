Resta in coma il pugile Daniele Scardina, operato alla testa dopo un malore. Il messaggio della Leotta

Sono gravi ma stabili le condizioni di Daniele Scardina. Il trentenne pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L’intervento “eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione.

Scardina avrebbe finito un allenamento in cui già si sarebbe sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, avrebbe avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba stramazzando al suolo perdendo i sensi dopo la doccia. Al momento non è certo se sia stato colpito durante l’allenamento, che stava effettuando con uno sparring partner, ma in ogni caso tutti i testimoni avrebbero riferito che si trattava di un allenamento leggero. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto, in via Enrico Fermi 9, sono arrivati i medici del 118 che hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d’urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona Sud dell’hinterland Milanese dove viveva e si allenava. Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Daniele Scardina era pronto a tornare sul ring

Daniele Scardina stava per tornare sul ring, attesissimo, dopo un cambio di categoria, qualche guaio fisico e una vita, come sempre, movimentata tra tv e cronache rosa, Daniele Scardina, alias ‘King Toretto’, uno dei più noti pugili italiani. Ma martedì pomeriggio si è sentito male durante un allenamento in palestra e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale. “Forza Dani”. è il messaggio postato da Diletta Leotta, sua ex fidanzata, corredanta con un’emoticon con le mani giunte in segno di preghiera. La giornalista ha voluto dedicare un pensiero al suo ex anche in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino. “Permettetemi un momento – ha detto in diretta -, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”.