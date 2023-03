Pugnetto chiuso e complimenti da Putin: così Xi Jinping festeggia la sua terza rielezione (video)

Pugnetto chiuso e posa da vecchio comunista. Il Congresso nazionale del popolo ha consegnato nelle mani, e nel pugnetto sinistro di Xi Jinping, il terzo storico mandato da presidente e ha dato il via libera ai suoi piani per la più grande riorganizzazione del governo degli ultimi anni. Come ampiamente previsto, i 2.952 delegati hanno votato all’unanimità a favore di un ulteriore mandato di cinque anni per Xi durante la riunione annuale del Congresso a Pechino. Il leader del Paese Xi, 69 anni, era stato indicato come presidente dal congresso del Partito Comunista a ottobre, consolidando il suo potere. È stato anche confermato presidente della Commissione militare centrale e resterà quindi comandante in capo dell’Esercito popolare di liberazione. Dopo il voto, Xi ha prestato giuramento tra grandi applausi. Han Zheng è stato eletto vice presidente.

Al presidente Xi Jiping le congratulazioni di Putin

Il presidente russo, Vladimir Putin, è stato tra i primi a inviare un telegramma di congratulazioni a Xi Jinping per la sua rielezione a presidente della Cina per la terza volta. Nel messaggio, diffuso dal sito del Cremlino, Putin ha sottolineato come la decisione del Congresso nazionale del popolo sia “un riconoscimento dei tuoi meriti come capo di Stato”, nonché testimonia “l’ampio sostegno alla tua politica di sviluppo sociale ed economico della Cina e di tutela degli interessi nazionali sulla scena mondiale”. “La Russia apprezza molto il tuo contributo personale al rafforzamento delle relazioni di partenariato globale e cooperazione strategica tra i nostri Stati – ha aggiunto – Continueremo a coordinare il nostro lavoro sulle questioni più importanti dell’agenda regionale e internazionale”.

Il video dell’annuncio della rielezione