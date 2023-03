Puglia, la denuncia di FI: «A Vieste nessun medico al pronto soccorso la domenica»

«Non basta uno spot di promozione turistica sulla rete nazionale, dal costo di 140mila euro per la sua sola realizzazione, per promuovere una città se la stessa non è capace di offrire una adeguata assistenza sanitaria a chi vi vive o va a villeggiarvi. Evidentemente qualcuno preferisce rimanere silente anziché alzare la voce con la con la Regione per garantire il “minimo sindacale” della sicurezza sanitaria nella capitale del turismo pugliese: succede a Vieste, in cui si registra la incredibile assenza di medici nel pronto soccorso durante il weekend. Vieste è una perla della Puglia, la regina del turismo, eppure se malauguratamente qualcuno dovesse aver bisogno di cure urgenti durante il fine settimana sarebbe costretto a recarsi fuori dal Comune. E dove? A diverse decine di chilometri di distanza per raggiungere la struttura sanitaria più vicina.

Distanze infinite, considerando lo stato delle strade del Gargano e le condizioni orografiche del territorio. Non solo: siamo già in primavera e i turisti iniziano ad affollare felicemente la Capitanata proprio durante i fine settimana. Che diremo se qualcuno dovesse sentirsi male o aver bisogno di cure urgenti, durante un soggiorno a Vieste? “Scusateci, non abbiamo un medico al pronto soccorso, ma in compenso abbiamo posti incantevoli reclamizzati sulla TV nazionale?” Che brutta immagine del nostro Gargano! Povera Puglia, (non) governata da Emiliano e da tanti suoi feudatari locali”. Lo dicono in una nota il consigliere regionale pugliese Napoleone Cera e il parlamentare pugliese di Forza Italia, Giandiego Gatta. (ITALPRESS)