Prepara la torta all’hashish per il suo 15esimo compleanno: la festa finisce con 10 intossicati e un denunciato

Voleva preparare una torta speciale per il suo 15esimo compleanno, perché fosse diverso e insolito. E c’è riuscito… L’adolescente di Bricherasio, nel Torinese, ha tenuto fede ai suoi propositi e anche di più. Perché se voleva eccedere in stravaganza e stupire con effetti speciali i suoi ospiti, preparando – e soprattutto offrendo agli invitati – la torta all’hashish su cui spegnere le candeline di rito, ha mandato al pronto soccorso 10 persone e concluso i festeggiamenti con una denuncia.

Prepara la torta all’hashish per il suo compleanno: 15enne denunciato

Protagonista della vicenda è un 15enne della provincia torinese che è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Il minore, ospite con i genitori (ignari di tutto) a casa di amici, ha preparato il dolce. Dolce che in 10 hanno mangiato e, subito dopo, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per i sintomi di un’intossicazione. Nessuno è risultato in pericolo di vita e il giovane chef ha consegnato spontaneamente ai carabinieri intervenuti circa 35 grammi di hashish.

La festa finisce in Pronto soccorso, con 10 ospiti intossicati

Di più. Sulla vicenda il Tgcom24 fornisce anche ulteriori dettagli. Secondo i quali, per esempio, il giovane avrebbe «preparato la torta domenica scorsa, il 12 marzo», quando poi «l’ha portata insieme ai genitori, del tutto inconsapevoli degli ingredienti usati, a un pranzo organizzato a casa di amici dove c’erano alcuni suoi coetanei e altri adulti». Molti dei commensali, prosegue il sito, «hanno mangiato la torta a fine pasto, prima del caffè. E dopo poco hanno iniziato a non sentirsi troppo bene…».

Torta all’hashish, il 15enne consegna ai carabinieri “l’ingrediente segreto”

Tutti hanno cominciato a star male a quella festa: tutti, tranne il giovanissimo cuoco e un amico che non hanno mangiato il dolce… A quel punto il ragazzino, spaventato dalla reazione dei genitori e degli amici che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, ha ammesso di aver aggiunto un ingrediente segreto alla ricetta. Confermando il tutto anche ai carabinieri ai quali ha poi consegnato spontaneamente 35 grammi di hashish che non aveva usato per preparare la torta…