Phil Collins sta sempre peggio, è immobile: allarme per la leggenda dei Genesis (video)

Le notizie sono allarmanti, Phil Collins peggiora. «Ormai è immobile» a causa della sua malattia. Lo ha rivelato all’Independent Mike Rutherford dei Genesis, parlando delle condizioni di salute dell’ex compagno di band di 72 anni.

Rutherford ha detto che Collins si sta «si sta godendo il suo tempo a casa». La leggenda dei Genesis ha subito una lesione alla colonna vertebrale nel 2007 e negli ultimi anni ha lottato per esibirsi, salendo sul palco su una sedia a rotelle. L’ultimo concerto il 26 marzo 2022 a Londra, poi, si è dovuto ritirare. «Durante il tour aveva un ottimo umore», ha detto Rutherford. «Adesso sta bene a casa, si gode la vita, dopo aver lavorato duramente». Dopo il suo infortunio nel 2007, il batterista e frontman dei Genesis ha riportato le vertebre danneggiate nella parte superiore del collo e danni ai nervi permanenti.

L’addio di Phil Collins ai suoi fan

Come detto, Phil Collins ha dato l’addio ai suoi fan col concerto dei Genesis di sabato 26 marzo a Londra 2022, alla 02 Arena. Non riusciva più a suonare dopo gli interventi chirurgici alla schiena. «Ora dovrò trovare un vero lavoro», aveva scherzato lo stesso cantante. Il gruppo, che include Phil, il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford aveva annunciato la reunion per il tour The Last Domino? dopo 14 anni di assenza dai live. Ma già durante il tour Phil Collins si è esibito stando seduto, non è riuscito a usare il bastone per camminare. «Non faccio niente», aveva spiegato in una intervista al Guardian. «Non mi alleno a cantare a casa, le prove sono la pratica. La mia salute cambia le cose, fare lo spettacolo seduto cambia le cose».

Il successo con i Genesis, poi la carriera da solista

La sua carriera musicale ha avuto inizio alla fine degli anni ’60 come batterista e seconda voce della band Flaming Youth, Successivamente Phil Collins ha avuto il grande successo come batterista dei Genesis, prima di diventarne cantante in seguito all’abbandono di Peter Gabriel nel 1975. Agli inizi degli anni Ottanta l’artista ha intrapreso la carriera da solista dando vita a una serie di album di successo