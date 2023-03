Perugia trema: prima il boato, poi la scossa di terremoto. Si allerta la Protezione civile

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv alle 16.05 con epicentro a 5 km da Umbertide, in provincia di Perugia. Al momento sono giunte alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, non segnalazioni di danni. Squadre sono state inviate in ricognizione sul territorio per verificare la situazione mentre è in volo l’elicottero del reparto volo Arezzo.

Terremoto con epicentro a Umbertide, alle porte di Perugia

Gente in strada, tanto spavento ma al momento non si segnalano crolli o danni. “Ho sentito un forte boato – racconta un cittadino di Perugia – tipo un tuono fortissimo, poi una oscillazione piuttosto lunga”. A Perugia l’Università è stata chiusa, anche quella per stranieri.

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a Umbertide, in seguito alla scossa di terremoto. Lo ha deciso il sindaco, Luca Carizia. Secondo quanto si è appreso, dai primi sopralluoghi, avviati da subito nelle strutture scolastiche, oltre che nell’ospedale, non sono emersi tuttavia problemi particolar

La scossa avvertita anche ad Arezzo e Siena

“A seguito dell’evento sismico registrato questo pomeriggio alle ore 16.05 in provincia di Perugia dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con magnitudo 4.4, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile”. A renderlo noito è lo stesso Dipartimento.

La scossa di terremoto di Perugia è stata avvertita anche “nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia”. Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.