Papa Francesco ricoverato al Gemelli dopo un lieve malore: l’arrivo in ambulanza e i controlli

Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma: si tratta di “controlli programmati“, ha fatto sapere la Santa Sede. Ma poco dopo si sono diffuse voci tramite le agenzie di stampa meno rassicuranti: il ricovero del Pontefice potrebbe protrarsi per più giorni. Le udienze previste per domani e dopodomani (giovedì e venerdì) sono infatti state annullate, riporta l’Ansa; così come un’intervista che era stata programmata in Vaticano per il pomeriggio del 29 marzo. E a quanto si apprende lo staff più vicino a Bergoglio – compreso il dispositivo di sicurezza – è stato preallertato per trascorrere la notte in ospedale. Papa Francesco si trova nell’appartamento al decimo piano del Gemelli, cosiddetto “dei Papi”: è infatti lo stesso che ha occupato durante la degenza di dieci giorni relativa all’operazione al colon cui fu sottoposto il 4 luglio del 2021. In precedenza, fu utilizzato più volte anche da Giovanni Paolo II.

Papa Francesco portato al Gemelli per “affaticamento respiratorio”

Secondo l’ agenzia LaPresse, il Papa avrebbe avuto un malore, ma al momento le sue condizioni non sembrano preoccupare. L’agenzia Adnkronos precisa che il Pontefice è stato portato al Gemelli in ambulanza a seguito di un “affaticamento respiratorio”. In seguito al quale sarebbe stato sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi. Questa mattina il Santo Padre, 86 anni, ha presieduto, come di consueto, l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Lo aspettano giornate impegnative. Domenica prossima, “domenica delle palme”, è in calendario la messa per la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme, e la settimana prossima sono previste le celebrazioni per la settimana santa e la Pasqua. A fine aprile è in programma un viaggio in Ungheria.

L’operazione al colon, i problemi al ginocchio

Il Pontefice, a luglio di due anni fa, al Policlinico Gemelli è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. “L’esame istologico definitivo” – rendeva noto la sala stampa alcuni giorni dopo l’intervento chirurgico- “ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante”. Inoltre da gennaio dell’anno scorso il Papa soffre di problemi di deambulazione, che lo hanno costretto a ricorrere alla sedia a rotelle e al bastone da passeggio, e si è sottoposto a fisioterapia e riabilitazione al ginocchio. Come ha spiegato a dicembre scorso Nelson Castro, dottore e giornalista argentino che su invito di Francesco ha scritto un libro sulla salute dei Papi e con Bergoglio è in contatto, “a parte il ginocchio la sua salute è buona”.