Orrore dei complottisti no vax sulla morte del senatore Astorre: “Muore il guerriero della puntura”

L’orrore no vax non conosce limiti. Subito dopo la tragica notizia della morte del senatore del Pd Bruno Astorre, i negazionisti di Covid e vaccini hanno iniziato il loro delirio. Nemmeno la pietas di fronte a un gesto estremo che merita rispetto, o almeno il silenzio. Sio social i no vax hanno iniziato a vomitare le loro teorie sul suo suicidio e a speculare. “Oggi racconterete insieme agli angeli quanto era bello il Green pass“, si legge in un ignobile commento sui social, a corredo di un post di Astorre del 28 febbraio. La causa della morte di Astorre – c’è un inchiesta in corso che indaga sull’istigazione al suicidio- – è messa completamente in dubbio dai no vax.

Bruno Astorre era stato un assertore dei vaccini: l’orrore no vax

Fa orrore la lettura: “È venuto a mancare il senatore Astorre: un guerriero della puntura. Ma per la Repubblica si è trattato di suicidio. In realtà, per questo giornale ‘autorevole’, non può che essere un’ammissione; in quanto ogni ‘puntura’ non è altro che un’eutanasia”, si legge ancora su Twitter. “Avremo mai delle indagini serie per escludere l’omicidio? O possiamo già passare alle barzellette?”, commenta un altro. La morte del senatore dem in certe menti ha risvegliato le pulsioni più miserabili.

No vax infieriscono sulla morte di Astorre

Bruno Astorre -stimatissimo da collegi di partiti e da avversari- è finito nel mirino dei complottisti no vax perché ha sempre sostenuto la vaccinazione contro il Covid. E per questo si era esposto con post e commenti sui social che i no vax sono andati subito a riesumare, rovistando nei social. “Pronto al vaccino, combattiamo follie no vax. Proposta non modesta ma molto sensata: pronto a fare il vaccino anti Covid: quando toccherà alla mia fascia d’età, anche in diretta tv. Combattiamo insieme follie No Vax”. Un post datato su Facebook 9 dicembre 2020. “Vaccino anti Covid italiano: ok al finanziamento per la fase 2. Ottima notizia!”. Dichiarazioni che ora hanno scatenato la speculazione dei no vax. Vergogna senza limiti.