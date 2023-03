Museo della Shoah a Roma: c’è il via libera del consiglio dei ministri. Sangiuliano: “Era doveroso”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante l’istituzione del Museo nazionale della Shoah in Roma. Il governo ha stanziato dieci milioni di euro.

«Il museo della Shoah è presente in tutte le grandi capitali d’Europa e mi sembrava doveroso che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per cominciare a realizzare nella nostra capitale, a Roma, il museo dell’olocausto». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, lasciando Palazzo Chigi.

Museo della Shoah, il ringraziamento di Ruth Dureghello

«Voglio esprimere il mio ringraziamento al governo e al ministro della Cultura Sangiuliano per la concreta attenzione al tema della memoria. Il sostegno affinché Roma abbia finalmente un Museo della Shoah speriamo rappresenti un impulso per fornire definitivamente risposte da parte dell’amministrazione in merito alla sua realizzazione che auspichiamo sia celere». Lo comunica in una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. «Servono tempi certi e scelte realizzabili in tempi brevi per garantire alla capitale d’Italia un Museo come tutte le grandi capitali europee», conclude.

«Continua l’impegno del ministero della Cultura per tenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto. Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge per l’istituzione del museo nazionale della Shoah a Roma saranno investiti 10 milioni di euro nel triennio 2022-2025. Anche Roma tra le grandi città del mondo in onore del ricordo». Lo dichiara il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.