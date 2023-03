Monza, ragazza trovata morta in casa dopo una festa a base di alcool: s’addormenta e non si sveglia più

Il caso risale a qualche giorno fa, quando in sordina appare sui siti la notizia di una ragazza trovata morta in casa a Monza. È lunedì 6 marzo quando si comincia a parlare di una serata tra amici, tra superalcolici e, forse, farmaci, finita in tragedia: con una 18enne che si addormenta sul suo letto e non si risveglia più. La drammatica vicenda arriva dalla provincia lombarda, da dove una nota della questura – a cui sono affidate le indagini sulla morte della giovane – si anticipano alcuni elementi dell’indagine che raccontano gli eventi, fermi sull’incognita investigativa da risolvere tra quanto accaduto dai momenti della festa rinvenimento della 18enne, poi deceduto in ospedale il giorno dopo. Al momento si sa solo che nell’abitazione dove si è svolta la serata, i poliziotti hanno trovato bottiglie di diversi alcolici, tra cui whisky e, sembra, farmaci…

Monza, ragazza trovata morta in casa

L’allarme, infatti, scatta lunedì mattina, 6 marzo. Quando una delle sue amiche e il padre di lei, recatisi a casa della giovane, la trovano priva di conoscenza nel letto. La volante, allertata, interviene tempestivamente nell’abitazione di Monza dove, arrivati anche i soccorsi del 118, la 18enne è già in arresto cardio circolatorio. E si provvede subito sul suo trasferimento d’urgenza all’ospedale San Gerardo, dove purtroppo però è morta poco dopo. Per lei non c’è stato nulla da fare. E oggi il suo nome si aggiunge al lungo elenco delle giovani vittime dell’alcool e di una serata, forse, di eccessi…

Monza, ragazza morta una serata con amici: trovate bottiglie di whisky e, sembra, farmaci…

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza e affidate alla Squadra mobile, hanno consentito agli agenti di accertare che la vittima aveva trascorso la serata in casa di amici, probabilmente assumendo elevate quantità di superalcolici e forse farmaci. Nell’abitazione i poliziotti hanno infatti trovato bottiglie di diversi alcolici, tra cui whisky. Per questo sarà dirimente l’esito dell’esame autoptico che l’anatomopatologo ha eseguito ieri, come da disposizione della Procura. Risultati che sono molti attesi, mentre proseguono gli accertamenti della polizia. A partire dalla ricostruzione del quadro generale, della serata che precede il decesso. Tutto è ancora tutto da definire: non è ancora chiaro, infatti, quante persone partecipassero alla festa in casa.