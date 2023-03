Meta, Zuckerberg annuncia 10mila nuovi licenziamenti: «Decisione inevitabile»

Meta taglierà altri 10mila posti di lavoro tra Facebook e Instagram. E non coprirà le 5mila posizioni che erano aperte. Ad annunciarlo è il ceo, Mark Zuckerberg. «Sarà dura e non c’è modo di evitarlo – afferma -. Complessivamente, prevediamo di ridurre le dimensioni del nostro team di circa 10mila persone e di chiudere circa 5mila posizioni aperte aggiuntive che non abbiamo ancora assunto. Significherà dire addio a colleghi talentuosi e appassionati che hanno contribuito al nostro successo. Si sono dedicati alla nostra missione e sono personalmente grato per tutti i loro sforzi. Li sosterremo nello stesso modo in cui abbiamo fatto prima e tratteremo tutti con la gratitudine che meritano».

Zuckerberg: «Ne usciremo più forti»

La società aveva già annunciato 11mila licenziamenti a novembre. «Dato che quest’anno ho parlato di efficienza – sottolinea Zuckerberg -, ho detto che parte del nostro lavoro comporterà la rimozione di posti di lavoro, e ciò sarà al servizio sia della costruzione di un’azienda più snella e più tecnica sia del miglioramento delle nostre prestazioni aziendali per consentire la nostra visione a lungo termine». Secondo il fondatore di Facebook «il cambiamento non è mai facile, ma so che ce la faremo e ne usciremo un’azienda ancora più forte in grado di costruire prodotti migliori più velocemente».

Wall Street premia il “taglio”: +4,73%

La mossa sottolinea la spinta di Zuckerberg a trasformare il 2023 nell'”Anno dell’efficienza” con tagli stimati ai costi di 5 miliardi di dollari di spese. «Nei prossimi mesi – ha aggiunto il ceo – sarà annunciato un piano di ristrutturazione, che cancellerà i progetti a bassa priorità e ridurrà il tasso delle assunzioni». Il deterioramento dell’economia ha portato a una serie di tagli di massa di posti di lavoro in tutta l’America: dalle banche di Wall Street come Goldman Sachs e Morgan Stanley alle grandi aziende tech come Amazon.com e Microsoft. L’industria tecnologica ha licenziato oltre 280mila lavoratori dall’inizio del 2022, di cui circa il 40 per cento quest’anno. Wall Street, intanto, sembra aver premiato il nuovo taglio di 10mila dipendenti. I titoli della società di Zuckerberg guadagnano del 4,73 per cento.