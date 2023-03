“Meloni appesa”, un’altra ignobile minaccia apparsa a Riccione. FdI: “Noi da mesi nel mirino”

Una scritta realizzata con l’utilizzo di una bomboletta spray dal contenuto macabro, minaccioso, odioso: “Meloni appesa”. Quanto di più ignobile è la scritta apparsa proprio nelle scorse ore in Romagna, su un cavalcavia di Riccione. Lo ha denunciato Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia che ha invitato l’amministrazione comunale vicina al centrosinistra a provvedere alla rimozione della frase. I soliti deocratici in servizio permanente effettivo non hanno perso tempo. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni è attesa a Rimini proprio nei prossimi giorni, visto che venerdì dovrebbe intervenire al Palacongressi del capoluogo riminese durante il congresso nazionale della Cgil.

“Meloni appesa”, scritta choc a Riccione

L’accaduto promette di infiammare il dibattito politico, tanto più che il presidente del consiglio Giorgia Meloni è attesa a Rimini proprio nei prossimi giorni. Visto che venerdì dovrebbe intervenire al Palacongressi del capoluogo riminese al congresso nazionale della Cgil. Lo ricorda il Giornale on line che ha rilanciato la notizia della vergognosa scritta a cui non ci abitueremo mai. Nonostante i reiterati episodi di odio di questi mesi, tra messaggi intimidatori, manchini appesi a testa in giù e altre amenità anarchiche, la nuova scritta rischia di alimentare un clima pericoloso.

FdI: “Da mesi siamo nel mirino di vandali, anarchici e terroristi”