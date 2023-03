Meloni allo spettacolo di Zalone che commenta: “Ha preferito me al karaoke con Macron”

Giorgia Meloni domenica ha assistito al teatro Brancaccio di Roma al nuovo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva“. La premier, accompagnata da Andrea Giambruno e dal sottosegretario Mazzi, è entrata all’inizio dello show, con le luci già spente, per non farsi notare. E’ stato lo stesso Zalone, a metà spettacolo, a rivelare la presenza della premier: “ Ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron “, ha detto il comico.

Il comico qualche mese fa, presentando in una intervista il suo tour, aveva commentato l’elezione a premier di Giorgia Meloni: “ Non ho visto la tv, preparavo lo spettacolo. Posso dire che di Giorgia Meloni mi ha colpito positivamente la capacità di comunicazione “. Di recente ha raccontato al Corriere un episodio riguardante proprio Meloni e ha confessato di avere votato Pd commentando così la sua scelta: “Voto sempre chi perde”.

“Un’estate ero in vacanza in Puglia con gli amici delle mie figlie, tutti fascistoni, quindi fan di Giorgia. Pure lei era in vacanza lì vicino – raccontava l’attore -. E mi mandò un WhatsApp chiedendo di incontrarmi. Io non incontro mai politici, però non volevo deludere i miei amici. Pensai a un caffè in gran segreto, ma loro si ribellarono: “La devi invitare a pranzo a Giorgia!”. Così le ho mandato questo WhatsApp, legga: “Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini… Hai allergie e intolleranze, oltre a quelle che già conosciamo?”. La Meloni risponde seria che è allergica alle nocciole. Poi però la chat continua… “.Qui comincia la parte erotica, ma non posso fargliela leggere – risponde Zalone -. Scherzo, dai. Non ci siamo più visti né sentiti. Mi ha mandato un messaggino per chiedermi come andava lo spettacolo, e io le ho risposto. Tutto qui. Dalla politica mi tengo lontano”.

