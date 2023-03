Meloni al summit for Democracy: “Lavoriamo a una riforma presidenziale per rafforzare le istituzioni”

“Democrazia e crescita economica sono interdipendenti. Solo un sistema democratico può garantire crescita, giustizia, egualità, legalità”. È uno dei passaggi dell’intervento del premier Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, al Summit for Democracy 2023. Il secondo summit virtuale della democrazia ospitato alla Casa Bianca che riunisce i leader di tutto il mondo. “La democrazia porta crescita economica e diffonde prosperità”, dice ancora il presidente del Consiglio, intervenuta dopo il discorso del segretario generale dell’Onu, Antonio Gutuerres.

Summit for Democracy 2023, Meloni: “Crescita e democrazia inseparabili”

“Ma d’altro canto crescita economica e prosperità rafforzano la democrazia“, continua Meloni. Che ha definito l’incontro internazionale “una grande opportunità per le nostre democrazie Per lavorare insieme contro le sfide senza precedenti. E le nuove minacce che la pandemia e la brutale aggressione della Russia all’Ucraina ci hanno posto davanti. Tutti crediamo nei valori democratici”. Aggiungendo che “più intensa sarà la crescita e più adeguato lo sviluppo sociale ed economico raggiunto, più le popolazioni sceglieranno la democrazia”. Per questo il governo italiano sta spingendo il piano Mattei per l’Africa. “Un modello non predatorio di cooperazione”, sottolinea in collegamento con il summit, “per creare catene di valore e aiutare le nazioni africane a vivere meglio con le risorse che hanno a loro disposizione”.

“Il presidenzialismo può assicurare istituzioni più stabili e veloci”

Meloni ha poi aggiunto che è necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. “Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello internazionale. E lavorare per focalizzare le energie su obiettivi strategici e di lungo periodo. Questa è la direzione in cui vuole andare il mio governo. Infatti siamo fermamente convinti che la democrazia può diventare anche più forte e solida attraverso una riforma presidenziale dello Stato. Una riforma che considero fondamentale. E che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica“.

Sicurezza alimentare, “possiamo dare un grande contributo”

E ancora sul terreno della sicurezza alimentare. “L’Italia – ha detto Meloni – è impegnata a dare il suo contributo in termini di investimento. E ad assicurare la sua expertise nel settore della sicurezza alimentare”. Il Food Sistems Stocktaking Moment delle Nazioni Unite che verrà ospitato a Roma “sarà punto di partenza per definire una strategia comune con Onu e Ue”. Alla sessione “democrazia che assicura crescita economica e prosperità condivisa”, oltre a Giorgia Meloni, sono intervenuti tra gli altri il premier indiano Narenda Modi, quello greco Kyriakos Mitsotakis e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Alla sessione dedicata alla “democrazia che risponde alle sfide globali”, presieduta da Biden, è atteso l’intervento di Volodymyr Zelensky. Tra le decine di leader internazionali ed europei che prenderanno la parola al summit virtuale, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.