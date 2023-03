Lollobrigida: “Solo lo stop alle partenze può evitare altre stragi. Schlein sposa slogan di anni bui”

“Continuiamo a fare il possibile per impedire stragi causate dai mercanti di morte”. Lo dichiara in una intervista al Giornale Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e capo delegazione di Fratelli d’Italia al governo, all’indomani dell’intervento alla Camera del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla tragedia di Cutro.

“Lavoriamo per impedire altre tragedie”

“Il presidente Meloni – dice Lollobrigida – ha il merito di aver posto per prima e con determinazione il tema in Europa. Dopo la tragedia di Cutro ha scritto alla Commissione europea. Siamo convinti che per evitare che altre persone muoiano vanno fermate le partenze illegali. Lavoriamo per cercare una soluzione, anche attraverso il costante confronto con gli altri leader europei”.

Lollobrigida: “Con la Ue rapporti migliori di quello che dicevano i catastrofisti”

I rapporti con l’Ue? “Sono migliori di quelli che avrebbero preferito i catastrofisti”, aggiunge l’esponente di FdI, ricordando che “Meloni ha rappresentato un’inversione della narrazione sbagliata fatta durante la campagna elettorale. A livello internazionale, infatti, c’è una presenza, una credibilità e una capacità d’incidere che denota competenza e capacità di interfacciarsi in modo molto positivo anche con gli altri leader. I fatti hanno smentito la narrazione della sinistra che vedrebbe l’Italia guidata da Meloni isolata in Europa. Fuori dai nostri confini vengono elogiate le azioni politiche e riconosciuto a questo governo stabilita, grazie ad una linea pragmatica, ad una visione e a un’azione in politica estera basata su una diplomazia a 360 gradi del presidente del Consiglio”.

“Schlein usa slogan che ricordano periodi bui”

In un passaggio dell’intervista, Lollobrigida parla anche del nuovo leader del Partito democratico. “Elly Schlein ha l’occasione di di mostrare di essere espressione di una nuova sinistra. I primi atti mi sembrano rivolti al passato e non mi sembrano andare in questa direzione”. “Il governo Meloni fa ripartire l’economia nazionale, sostenendo famiglie e imprese, il neosegretario del Pd sposa manifestazioni, slogan e idee che pericolosamente si avvicinano a periodi bui del secolo scorso”, osserva Lollobrigida.