Le poesie esistenzialiste di Rocco Casillo, malato “immaginario” solo nei versi che inneggiano alla vita

“Ho conosciuto Rocco in ospedale. Mi ricordo perfettamente quella giornata. Mi contattò la mamma, Carmela, Carmelina per tutti i piccoli degenti dell’oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma, per dirmi che Rocco, suo figlio, era ricoverato in Ematologia. Rimasi senza parole per qualche secondo, pensando a quando può essere beffarda la sorte, poi dissi a Carmela che sarei andata in reparto da lei perché avevo bisogno che mi firmasse un modulo per attivare la scuola in ospedale. Facendo lezione con Rocco mi resi subito conto che aveva della stoffa, una testa pensante...”, racconta Daniela Di Fiore, docente, giornalista e scrittrice, che per anni ha assistito negli studi i giovani pazienti oncologici al “Gemelli” di Roma.

“A distanza di qualche anno ecco che che il mio studente ha confermato le mie aspettative. Con la pubblicazione del suo libro di poesie dal titolo ,appositamente politically (e grammaticalmente ) scorretto, ‘Mi ho pensato’ , Rocco ha affrontato con determinazione e, in alcune liriche con rabbia, tutte le sfumature della vita, gli alti e i bassi. Ed anche la copertina del libro, scelta da lui con cognizione di fatto, possiede colori sfumati e curve che rappresentano le montagne russe dove lui per primo è salito, come ognuno di noi almeno una volta nella vita. La sua poesia preferita, non a caso, è proprio ‘Mi ho pensato’ perché, futuristicamente senza punteggiatura, è drammaticamente autobiografica… Ho incontrato Rocco qualche giorno fa e gli ho fatto i complimenti. Ma poi gli ho chiesto ‘perché sei così arrabbiato in molte delle tue poesie?’ E lui mi ha detto che scrivendo le poesie si è rifatto alla filosofia di Levinas incentrata sull’Etica, che non è fatta solo di regole, ma anche di attenzione all’essere umano. Perché Rocco, nelle sue liriche, vorrebbe far capire che la vita non è fatta solo di superficialità e di indifferenza, ma anche e soprattutto di umanità, di solidarietà, di empatia…”.