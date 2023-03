Latina, FdI presenta la candidata a sindaco del centrodestra: è il medico Matilde Celentano

Il medico e consigliere comunale uscente Matilde Celentano è la candidata del centrodestra alle comunali di Latina, che si terranno il 14 e 15 maggio, in una tornata che coinvolge altre sette amministrazioni dell’area pontina. La candidatura di Celentano è stata annunciata oggi in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, in presenza e da remoto, i vertici locali e nazionali di FdI ed è stato presentato anche il nuovo “Spazio On Line” della federazione del partito.

Trancassini: “Matilde Celentano è la candidata a sindaco di Latina del centrodestra”

“Dopo il risultato straordinario delle politiche e delle regionali abbiamo un’altra sfida da vincere: quella di chiudere la nostra filiera istituzionale a cui manca un tassello per lavorare in sinergia con i nostri territori e le nostre comunità”, ha commentato il coordinatore regionale di FdI del Lazio, il deputato Paolo Trancassini, annunciando che “Matilde Celentano è la candidata a sindaco del centrodestra a Latina alle prossime elezioni amministrative”.

Medico, consigliere comunale, militante: chi è Celentano

“Dopo il governo e la Regione occorre conquistare anche il Comune ed è proprio per questo che oggi inizia una nuova campagna elettorale: insieme scriveremo una pagina bellissima della nostra storia”, ha proseguito Trancassini, sottolineando che “Matilde è un medico, una militante attenta e un’amministratrice preparata che da 40 anni lavora per la sua città”. Con la sua candidatura vogliamo restituire a Latina un sindaco che rimetta al centro della sua agenda la politica e le istanze dei cittadini per iniziare a correre come farà la Regione Lazio”.

“Insieme scriveremo una pagina bellissima della nostra storia”

Oltre a Celentano e Trancassini, alla conferenza stampa hanno partecipato anche il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, il coordinatore del dipartimento Cultura e Comunicazione di Latina Maurizio Guercio e il deputato Marco Perissa. All’evento erano presenti in collegamento il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il deputato e coordinatore nazionale del partito Giovanni Donzelli e il capogruppo al Senato Lucio Malan.