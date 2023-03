L’appello di De Laurentiis alla Meloni: contro i tifosi violenti prendi a modello la Thatcher

“La politica italiana di questo se n’è sempre lavata le mani. L’unica premier a fare qualcosa è stata inglese, una donna, e mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso. Dico sempre prendete la legge inglese e applicatela in Italia”. Lo ha detto il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli a proposito delle violenze degli ultrà tedeschi.

Un appello al governo e alla premier perché si adotti la legge inglese che ha arginato la violenza degli hoolignas.”Non si tratta di dire che ora arrivano i campionati nel 2032, per cui arriveranno i finanziamenti per rifare gli stadi. Se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio, non esiste questa possibilità. Lo stadio dev’essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima viene rappresentata e trasmessa”.

La ricetta adottata da Margaret Thatcher contro le tifoserie violente prevedeva la creazione di una squadra speciale di sorveglianza nazionale anti-hooligans: la National Football Intelligence Unit costituita da Scotland Yard nel 1989. Un agente è affidato a ognuna delle 92 società professionistiche e si occupa – viaggiando sempre al seguito della tifoseria – della schedatura dei tifosi violenti e di azioni di infiltrazione. Con questo sistema è stato possibile schedare, in un’apposita banca dati, circa settemila tifosi.

Altre leggi rafforzarono la repressione della violenza sportiva. Tra queste il conferimento alla polizia del potere di sequestrare il passaporto a un individuo, persino sulla base di un tatuaggio, cinque giorni prima di una gara internazionale. Il divieto di espatrio poteva riguardare non solo hooligan con precedenti penali specifici, ma anche tifosi sospettati di poter causare eventuali disordini.