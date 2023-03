Ladri di case, FdI presenta la legge contro chi occupa abusivamente: fino a 9 anni di carcere

FdI propone la tolleranza zero contro i ladri di case. “Oggi si fa fatica a perseguire chi occupa abusivamente un immobile perché manca un reato specifico. Si contesta la violazione di domicilio, che è un deterrente un po’ blando. Con la proposta di legge di Fratelli d’Italia si cambia. Ad esempio introducendo la possibilità dell’arresto in flagranza anche senza la querela della persona offesa. E poi prevedendo l’esecuzione immediata dello sgombero. Tollerare gli abusivi significa lasciare fuori chi invece ha il diritto di ricevere una casa popolare”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al Messaggero.

Foti illustra la legge che prevede la tolleranza zero contro i ladri di case

Un concetto ribadito nell’intervista a Libero. “La proposta di legge di Fratelli d’Italia – spiega Foti – sostituisce l’attuale articolo 634 del codice penale e prevede la reclusione da 4 a 6 mesi con una multa da duemila a diecimila euro di chi spoglia qualcuno del possesso o della detenzione di cose immobili. Nel secondo comma vi è un’aggravante che se questi fattisono commessi in danno di una civile abitazione o delle sue pertinenze, la reclusione prevista sarà da cinque a nove anni e la multa prevista, da cinque a venticinque mila euro. Non possiamo tollerare – conclude il presidente dei deputati di FdI – che il diritto alla proprietà continui ad essere calpestato”.

Leggi il testo integrale della legge proposta da FdI

Occupazioni abusive in aumento: conta il fattore impunità

Secondo gli ultimi dati ufficiali provenienti dal ministero dell’Interno, tra “gennaio e dicembre 2021 i provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi in Italia ammontano in totale a 38.163 con un incremento, rispetto all’anno 2020, del 17,29 per cento. Tra questi, in particolare, 1.603 sono stati emessi per necessità del locatore, 4.477 risultano emessi a seguito di finita locazione e 32.083 per morosità o altra causa. Nonostante l’ingente numero di provvedimenti emessi, tuttavia, gli sfratti effettivamente eseguiti nel richiamato periodo ammontano solamente a 9.537”. Da qui la necessità di tutelare gli interessi dei proprietari di immobili.

La proposta di legge di Fratelli d’Italia coerente con il programma elettorale

FdI aveva presentato una proposta di legge anche nella scorsa legislatura, un’altra era di Forza Italia (firmata dalla deputata Calabria) e due testi erano stati presentati dalla Lega (dai deputati Paolin e Paolini). Fratelli d’Italia riusci’ a far passare un emendamento per rafforzare “le tutele dei legittimi proprietari di case contro le occupazioni abusive attraverso un fondo di solidarieta'” e un ordine del giorno che impegnava il governo a prendere provvedimenti per “difendere i proprietari dai ladri di case”.