Ladre rom, pistolotto buonista della Malpezzi. Sallusti la zittisce: “Se stasera le rubassi la borsetta…” (video)

Borseggiatrici super attive in metro, specie a Milano e il dibattito dilaga ormai da giorni in tv. Ieri, allora, a Zona bianca la Malpezzi esonda con la solita tirata buonista. Ma Sallusti la argina (e l’asfalta) con poche parole: «Se stasera io cercassi di portare via la borsetta dell’onorevole, lei mi farebbe un mazzo tanto»… Intanto, mentre se ne discute sui social e sul piccolo schermo, il fenomeno cresce esponenzialmente. E la discussione mediatica cerca di definirne e, laddove possibile, arginarne i contorni. Ma l’impresa è ardua, e finora l’unica certezza è che le ladre rom, di cui la consigliera comunale di Palazzo Marino, Monica Romano, per prima ha difeso a spada tratta la privacy – criminalizzando i video di chi, vittima o spettatore, continua da tempo a denunciare (social compresi) la realtà quotidiana – continuano a imperversare liberamente.

Borseggiatrici rom, il confronto tv tra Sallusti e la Malpezzi a “Zona Bianca”

Nel frattempo, i vari rappresentanti dei due schieramenti – chi è sostiene l’utilità sociale della denuncia video. E chi, come la consigliera dem, la demonizza definendola addirittura una forma di “violenza” – il confronto mediatico prosegue e ritmi serrati. Ieri sera, dunque, nel salotto tv di Zona Bianca su Rete 4, è toccato a Simona Malpezzi del Pd cimentarsi sul tema e esprimere la propria posizione a riguardo.

Il dibattito riparte dalle polemiche scatenate dalle parole della consigliera dem Romano

Posizione che, neanche a dirlo, è risultata subito perfettamente in linea con quella dichiarata dai consiglieri comunali milanesi, e che è ha fruttato alla Romano parecchi grattacapi social… «Se servono ad alimentare una giustizia fai da te dobbiamo condannare», ha sostenuto già nell’incipit del suo intervento la capogruppo al Senato del Pd sui filmati delle borseggiatrici. Poi, a stretto giro ha anche aggiunto: «Se servono ad alimentare una giustizia fai da te dobbiamo condannare». E ancora: «Alcuni video pubblicati sui siti acchiappano più like e questo scatena anche altre situazioni».

Sallusti asfalta la Malpezzi con poche parole e semplice onestà intellettuale

Pronta e decisamente più pragmatica e convincente la replica di Alessandro Sallusti che, con il solito aplomb e proverbiale flemma, ha immediatamente rispedito al mittente le argomentazioni della Malpezzi. Asserendo intanto: «Qualsiasi cosa aiuti a prevenire è giustissima». E sottolineando subito dopo come il borseggio sia «un crimine non grave, ma odioso». Rispetto al quale, ha quindi argomentato il direttore di Libero riferendosi alle denunce video che imperano sul web, «il controllo sociale è uno dei capisaldi di una società. Non facciamo i delatori, ma se vediamo che il nostro vicino di casa fa delle cose assolutamente illegali, io immagino. Spero e credo che ognuno di noi lo denunci»

La frase di Sallusti che chiude il match con la Malpezzi: “Se stasera le rubassi la borsa…”

Pronta la contro-replica della Malpezzi, allora, che non ancora del tutto scoraggiata dalla reazioni impopolari seguite alla levata di scudi ingaggiata dalla Romano e dai colleghi del Pd, ha tentato di chiosare: «Ma guai a utilizzare quei video per spettacolarizzare». La conclusione, però, spetta a Sallusti che, con logica e onestà intellettuale, ha azzerato in un solo colpo tesi e affermazione dell’interlocutrice tv. «Io dico – ha replicato allora Sallusti – che se stasera io fossi lì in studio e cercassi di portare via la borsetta dell’onorevole, lei mi farebbe un mazzo tanto. Farebbe esattamente e legittimamente quello che fanno i passeggeri della metropolitana». Malpezzi ko: centrata e zittita.