La pagliacciata grillina alla Regione Lazio: il “volto nuovo” Donatella Bianchi s’è già dimessa

Aveva promesso di rivoltare la Regione Lazio come un calzino, aveva incassato 185mila voti, aveva mandato all’aria l’alleanza con il Pd favorendo la vittoria del centrodestra e di Francesco Rocca, poi, prima ancora di fare un giorno solo di lavoro, s’è dimessa. Donatella Bianchi, il volto del M5S alle elezioni regionali nel Lazio, lascia il consiglio regionale del Lazio prima ancora di iniziare il suo mandato. Al suo posto dovrebbe entrare alla Pisana l’ex sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà. Stando a rumors che si rincorrono nel Movimento, la giornalista e presidente del parco nazionale delle Cinque Terre potrebbe essere candidata con il Movimento alle elezioni europee del 2024 anche perché per la giornalista della Rai, a quanto pare, un ritorno alla conduzione del programma “Linea Blu” le sarebbe preclusa. “Prendiamo atto dei numeri che non premiamo il nostro sacrificio”, aveva dettp la Bianchi il giorno dopo il voto. Ma il sacrificio è finito…

Donatella Bianchi non tornerà in Rai ma forse andrà in Europa

Nonostante la debacle del M5s, fermatosi all’8,5%, la giornalista Rai aveva fatto registrare una buona performance visto che, con oltre 7mila preferenze, era stata la più votata all’interno dalla lista pentastellata. Donatella Bianchi, già presidente del WWF Italia, ha inviato una lettera al consiglio regionale per annunciare l’intenzione di rinunciare al proprio mandato. Alla Pisana subentra quindi il primo pentastellato tra i non eletti, vale a dire l’ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà che aveva ottenuto poco più di 1200 preferenze. L’ex primo cittadino di Pomezia, sfiduciato lo scorso 31 agosto, farà parte del gruppo pentastellato insieme a Roberta Della Casa, Valerio Novelli già al secondo mandato e Marco Colarossi.

Tutti contenti, altra stranezza, nel gruppo del M5S nel Lazio. “Rispettiamo la decisione di Donatella Bianchi di dimettersi da consigliera regionale e la ringraziamo per l’energia e la passione che ha dimostrato durante la campagna elettorale. La sua candidatura di servizio, a capo di una coalizione, è stata una scelta che abbiamo apprezzato e le auguriamo che la strada professionale che ha deciso di continuare a percorrere sia ricca di soddisfazioni”, dicono in una nota Valerio Novelli, Roberta Della Casa, Marco Colarossi e Adriano Zuccalà, neo eletti consiglieri regionali M5S.

Ecco cosa diceva in campagna elettorale