La Cina infuriata con gli Usa: “Una nave americana è entrata nel nostro mare”. Il Pentagono smentisce

Nave cacciatorpediniere Usa nel mare cinese: il Pentagono smentisce

Gli Usa hanno smentito le affermazioni cinesi secondo cui un cacciatorpediniere statunitense sarebbe stato cacciato dalle acque intorno alle contese Isole Paracel dopo essere entrato “illegalmente” nell’area del Mar Cinese Meridionale. La Marina degli Stati Uniti sostiene che l’accusa della Cina è falsa, precisando che “la USS Milius sta conducendo operazioni di routine nel Mar Cinese Meridionale e non è stata espulsa. Gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta”.

I cacciatorpediniere Usa del tipo Arleigh Burke sono stati costruiti per tre decenni e rimangono ancora una delle navi da guerra più tecnologiche al mondo. Le navi di questa classe sono equipaggiate con artiglieria e lanciarazzi, artiglieria contraerea, nonché armi da miniera e siluri. Inoltre, su ciascuno dei cacciatorpediniere c’è un hangar per uno o due elicotteri (a seconda della generazione a cui appartiene questa o quella nave), riporta “Warspot”.