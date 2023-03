Italiani all’estero: l’editore del “Corriere Canadese” a Roma. Amorese: “Giornale per noi prezioso”

Giornate romane per Joe Volpe, l’ex ministro del Canada di origini italiane, editore del “Corriere Canadese” di Toronto, uno dei più importanti quotidiani cartacei in lingua italiana, stampato in tutta l’America del Nord. Accompagnato da Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura, Volpe si è recato presso gli uffici del Dipartimento Editoria di Palazzo Chigi per prendere contatto con i nuovi responsabili. Un incontro rivelatosi molto proficuo per affrontare le criticità ed evitare i ritardi del passato. Successivamente Volpe e Amorese hanno avuto un lungo colloquio a Montecitorio soffermandosi sulla realtà editoriale canadese e sul ruolo del “Corriere Canadese” all’interno della comunità italiana a Toronto. Inoltre si è parlato delle iniziative che si possono realizzare in collaborazione per promuovere ulteriormente la lingua e la cultura italiana.

«I giornali in lingua italiana all’estero -ha affermato Amorese- sono fondamentali sia per i nostri connazionali; sia per favorire la diffusione e la conoscenza della nostra lingua e della nostra cultura. Anche perché vi sono casi, come il quotidiano “Corriere Canadese” che ospitano alcuni articoli nella doppia versione, italiana e inglese. Tali giornali svolgono una preziosa missione anche come “ambasciatori” della nostra lingua e come tali vanno giustamente supportati».Volpe che è emigrato in Canada da Monteleone di Puglia, in provincia di Foggia, con la sua famiglia nel 1955 all’età di otto anni, è stato deputato dal 1988 al 2011 e ministro dal 2003 al 2005. Nel 2013 ha rilevato la testata “Corriere Canadese” che viene distribuito agli abbonati e venduto nei negozi frequentati dalla comunità italiana di Toronto e della grande area metropolitana circostante.