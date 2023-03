Israele, ancora un attentato. Meloni: «Siamo al vostro fianco». Oggi l’incontro con Netanyahu (video)

Di fronte all’attentato che ieri sera ha nuovamente trascinato Tel Aviv nell’incubo del terrorismo e nel quale sono rimaste ferite tre persone, Giorgia Meloni ha ribadito che «l’Italia è al fianco di Israele». «Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani», ha aggiunto il presidente del Consiglio, che oggi incontrerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in visita a Roma, al quale ha espresso «la solidarietà mia e del governo». Di «sconcerto» ha parlato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La vicinanza di Meloni e La Russa: «L’Italia è al vostro fianco»

«L’Italia è contro ogni forza che attenti alla libertà, all’esistenza e all’indipendenza di Israele. Diciamo no al terrorismo così come antisemitismo e antisionismo non devono trovare futuro. Al popolo di Israele, ai feriti di Tel Aviv e alle istituzioni vanno i miei pensieri e la mia sincera solidarietà», ha aggiunto la seconda carica dello Stato. La Russa appena pochi giorni fa era stato in visita ufficiale in Israele.

Il nuovo attentato che ha colpito Israele: una sparatoria nel centro di Tel Aviv

L’attentato è avvenuto ieri sera nel centro di Tel Aviv, dove davanti a un caffè tre civili sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco. Due sono gravi e hanno avuto bisogno di un intervento chirurgico, le condizioni della terza non destano preoccupazione. La polizia da subito ha indicato la pista del terrorismo, riferendo anche l’aggressore era stato «neutralizzato» da due agenti che si trovavano nelle vicinanze. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, si tratta del 23enne Mutaz Salah al-Khawaja, un palestinese proveniente da Ni’ilin, in Cisgiordania. Secondo i media israeliani e palestinesi faceva parte di Hamas.

Netanyahu informato durante la visita in sinagoga a Roma

Netanyahu ha appreso dell’attentato in Israele mentre si trovava al Tempio Maggiore di Roma. «Continueremo a costruire la nostra nazione, continueremo ad approfondire le nostre radici e a costruire il nostro futuro comune. Come fratelli e sorelle», ha detto, inviando le sue preghiere ai feriti e lodando l’operato delle forze di sicurezza. «Non ci arrenderemo al terrore», ha affermato anche la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. L’incontro con la comunità ebraica di Roma è poi terminato con il canto dell’Hatikvah, l’inno nazionale israeliano. In un video rilanciato dal Times of Israel, dopo che era stato diffuso dal giornalista Lazar Berman su Twitter, si vede il segretario militare Avi Gil che parla all’orecchio di Netanyahu per informarlo dell’attacco. Successivamente si vede Netanyahu dare istruzioni al suo capo dello staff, Tzachi Braveman. È stata invece la giornalista Lourdes Ubieta a rilanciare le immagini arrivate dal luogo dell’attentato.

Oggi l’incontro tra il premier israeliano e Giorgia Meloni

Secondo quanto emerso, il premier israeliano ha poi partecipato via telefono a una consultazione con i vertici della sicurezza nazionale, al quale hanno preso parte i ministri della Difesa, Yoav Gallant, della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, il commissario della polizia Kobi Shabtai, il capo dello stato maggiore, Herzi Halevi, il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi, il segretario militare Avi Gil e il numero due dei servizi dello Shin Bet. Fonti dell’ufficio del premier hanno riferito che non erano stati previsti cambiamenti nel programma di Netanyahu a Roma, che oggi parteciperà domani ad un forum economico e poi sarà a pranzo con Meloni. Il rientro in Israele resta dunque fissato per la mezzanotte di sabato.

AHORA Ataque terrorista en #TelAviv deja 3 personas heridas, una de gravedad. El terrorista fué asesinado. #Israel

Shooting attack in Tel Aviv confirmed to be a terror attack

1 terrorist neutralized

3 people injured, 1 of them critically pic.twitter.com/2TwWNCmMck — Lourdes Ubieta (@lourdesubieta) March 9, 2023