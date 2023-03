“Il prete amico di Maurizio Costanzo silurato dal Vaticano”. C’è la smentita: è andato via lui

Don Walter Insero, il prete amico di Maurizio Costanzo che ha celebrato i funerali, secondo una ricostruzione di alcuni giornali sarebbe stato “estromesso” dalla direzione delle comunicazioni sociali della Diocesi di Roma.

Il prete ai funerali di Maurizio Costanzo ha strappato un sorriso a Maria

Don Walter ha anche celebrato recentemente un altro funerale illustre, quello di Gina Lollobrigida. Il primo incontro tra don Insero e Costanzo risale al 2004, quando don Walter fu nominato cappellano presso la sede Rai di viale Mazzini. Da lì, l’amicizia tra i due si è sviluppata nel corso degli anni. Al funerale è stato proprio il prete casertano il solo capace di strappare un sorriso a Maria De Filippi, quando ha raccontato l’aneddoto sullo “spaccio” di cioccolata fondente.

Il Vicariato di Roma: “Ricostruzioni su monsignor Insero prive di fondamento”

Il Vicariato di Roma definisce “prive di qualsiasi fondamento” le ricostruzioni da parte di alcuni organi di stampa sul ventilato allontanamento di monsignor Walter Insero dalla direzione dell’ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi della Capitale. In una nota stampa, infatti, si spiega che “Insero, al termine del secondo mandato quinquennale, ha optato per dedicarsi a tempo pieno alla docenza presso la Pontificia Università Gregoriana, dove è professore incaricato associato”.

Il Vicariato ha allegato la lettera di don Insero

Il Vicariato allega anche la lettera con cui lo stesso cardinale Angelo De Donatis, a luglio 2022, annunciava al Rettore che Insero non sarebbe stato più direttore dell’Ufficio per le comunicazioni proprio per consentire il passaggio del giornalista a tempo indeterminato all’Università Gregoriana. Proprio oggi lo stesso Vicariato ha annunciato la nomina del sostituto, che sarà padre Giulio Albanese.