Il Papa sta meglio, ma non celebrerà la messa delle Palme. Rivoluzionati i riti della Settimana Santa

Il quadro clinico di Papa Francesco è in miglioramento, ma non celebrerà la domenica delle Palme. Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto emerito del dicastero per le Chiese Orientali, salvo cambiamenti in corsa, dovrebbe presiedere lui la celebrazione domenica prossima al posto del Pontefice. Il porporato, come conferma all’Adnkronos, avrebbe dovuto celebrare la messa. “Lunedì scorso – spiega Sandri – ancora prima del ricovero del Papa, ero stato allertato dal maestro delle celebrazioni: il Papa avrebbe presieduto, io avrei celebrato. In ogni cerimonia di Pasqua, il Pontefice avrebbe dovuto presiedere, e un cardinale a turno celebrare”. Ora, il ricovero del Papa dovrebbe cambiare le cose e Sandri con tutta probabilità presiederà la messa delle Palme.

Il cardinal Sandri pronto per la domenica delle Palme

“Naturalmente – osserva il cardinale Sandri – tutti preghiamo affinchè il Papa si rimetta al più presto e torni ad esercitare il suo ministero. Grazie a Dio, da quello che so il Papa sta benino. E tutti noi gli siamo vicini con la preghiera sperando possa tornare al più presto alla sua attività”. In attesa di conoscere ufficialmente quello che accadrà anche in occasione delle celebrazioni per il Triduo pasquale, sarà da capire anche che cosa accadrà per l’Angelus di domenica. Tutte le ipotesi restano aperte; non è nemmeno da escludere quella di un Angelus del Papa dal Gemelli. Come già accadde a luglio di due anni fa quando Bergoglio subì il delicato intervento di stenosi diverticolare: oppure un messaggio video. Restano solo ipotesi naturalmente, in attesa dell’ufficialità. Si capirà nelle prossime ore, in base alle condizioni di salute del Pontefice. Già oggi, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, il “quadro clinico è in miglioramento”. Incertezza per la la messa della mattina nel giorno di Pasqua. Il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio, ha precisato che sarà lui stesso a presiedere la sacra funzione in San Pietro domenica 9 aprile.

Incertezza sulla fine della degenza

L’infezione polmonare di cui soffre il Pontefice è “lieve”, una “bronchite” che non ha prodotto versamenti, come si è potuto verificare con una Tac a cuore e polmoni. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l’infezione sarebbe stata provocata da un virus. Tuttavia, ancora non si sa quanti giorni di degenza il Papa dovrà fare al Gemelli, ricostruisce l’Ansa. Qualora il decorso dovesse rivelarsi estremamente positivo, il Pontefice potrebbe ritornare a Casa Santa Marta già per questo fine settimana. La partecipazione di Francesco alle celebrazioni della Santa Pasqua al momento non è esclusa ma nemmeno confermata, secondo il Tgcom. Intanto numerose troupe televisive e operatori dell’informazione hanno preso possesso delle postazioni all’aperto, in un’area vicina all’ingresso del policlinico Gemelli per dare conto della degenza di Papa Francesco. Diversi anche i curiosi accorsi questa mattina per sbirciare le finestre con le tapparelle bianche abbassate visibili anche all’esterno della grande struttura ospedaliera.”Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, ha scritto in un nuovo tweet il Pontefice.