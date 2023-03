Il comunista Tirelli posta la foto di Donzelli a testa in giù. Grave incitamento all’odio

L’ex presidente della IX municipalità di Napoli Fabio Tirelli ha postato sui social la foto di Giovanni Donzelli a testa in giù. Una becera abitudine con cui la sinistra del risentimento che si pretende più umana si esercita contro gli avversari di destra. Evocando così la macelleria ignobile di Piazzale Loreto.

Il post è poi stato rimosso. Ma non è sfuggito a Donzelli che commenta: “Le minacce dell’ex presidente (ovviamente di sinistra) della IX municipalità di Napoli certamente non ci intimoriscono e non ci fermano. Smetteranno prima o poi di sentirsi moralmente superiori e di dare lezioncine di democrazia?”.

Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera ha subito espresso solidarietà a Donzelli: “L’ex presidente della IX municipalità di Napoli ed esponente di Potere al Popolo ha pubblicato sui social network una foto del collega Giovanni Donzelli capovolta, col messaggio ‘Donzelli come Mussolini’. Ancora una volta arriva una dimostrazione di odio politico verso un esponente di Fratelli d’Italia e stavolta proviene da qualcuno che ha ricoperto incarichi istituzionali. La sistematica pubblicazione da parte di certi esponenti di estrema sinistra delle foto a testa in giù di chi osa pensarla diversamente è ormai diventata patetica e dimostra la scarsa propensione al dialogo degli estremisti che vogliono spostare il dialogo politico dal livello del confronto a quello dello scontro. Al collega Donzelli va la mia solidarietà”.

Anche Lucio Malan, capogruppo FdI al Senato, ha commentato la notizia: “Le minacce di morte nei confronti di Giovanni Donzelli sono parte di quel clima di odio preconcetto verso Fratelli d’Italia e la maggioranza di governo. Un atteggiamento anti-democratico che può generare anche violenza fisica oltre a quella verbale. Piena solidarietà a Giovanni Donzelli che non si fa certo intimorire da queste cose”.

“Incitare alla violenza e all’odio – dichiara il senatore Antonio Iannone, anche lui di FdI – è una inclinazione che non ci appartiene. Ci auguriamo che gli odiosi rivoluzionari da salotto della sinistra, prima o poi, imparino questa lezione di stile”. Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia, si dice infine indignato per quello che definisce un atto vile: “Un atto volgare e ignobile che non fa che alimentare odio e tensione. Tutta la mia solidarietà al collega Donzelli. Questi attacchi non ci intimoriscono e non ci intimidiscono ma ci spingono ancor di più ad andare avanti a testa alta per il bene dell’Italia”.