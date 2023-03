I vescovi tedeschi aprono alle coppie gay: da marzo 2026 via libera alle benedizioni religiose

I vescovi tedeschi aprono alle coppie omosessuali. La Chiesa Cattolica tedesca dice sì alla celebrazione di cerimonie per la benedizione di coppie gay. A partire dal marzo del 2026. Lo ha deciso l’Assemblea sinodale con 176 voti a favore, 14 contrari e 12 astensioni.

Il sì della Chiesa tedesca alle benedizioni di coppie gay

È stata quindi superata la maggioranza dei due terzi dei vescovi necessaria per approvare il provvedimento. I prossimi tre anni, prima dell’entrata in vigore, saranno usati per definire il formato liturgico della cerimonia. Si conclude, tra le polemiche, un lungo percorso. L’assemblea sinodale in Germania ha avviato la discussione delle riforme nel 2019.

In Belgio lo sportello omosessualità e fede

In Belgio l’episcopato di lingua olandese ha già sorpassato quello tedesco in tema di aperture alle persone Lgbt+. Alcuni mesi fa il cardinale primate Jozef de Kesel, arcivescovo metropolita di Malines-Bruxelles, e i vescovi felle diocesi fiamminghe di Anversa, Brugge, Gent e Hasselt, hanno infatti istituito all’interno del Servizio interdiocesano per la Pastorale familiare (Idgp) lo sportello Omosessualità e fede. E nominato relativo coordinatore Willy Bombeek.

“Chiesa ospitale che non esclude nessuno”

Illustrando le caratteristiche e le finalità dell’iniziativa nel documento (“Essere pastoralmente vicini alle persone omosessuali. Per una Chiesa ospitale, che non esclude nessuno), i presuli hanno anche proposto uno schema di “momento di preghiera”. In cui due persone dello stesso sesso domandano a Dio di benedire e vegliare sulla loro unione.