Grazie, Ferragni: a Sanremo fece spot gratuiti ad Instagram. Multa in arrivo per la Rai: paghiamo noi…

Ricordate Chiara Ferragni che al Festival di Sanremo, sul palco, si faceva i selfie e le dirette con i cantanti e con Amadeus sul suo profilo Instagram? Era pubblicità occulta e ora l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni è pronta a multare la Rai con una sanzione che potrebbe andare da 10 mila a 253 mila euro. La notizia viene riportata oggi dal “Messaggero“, secondo cui oggi arriverà certamente la multa sulla pubblicità occulta per Instagram con le dirette di Chiara Ferragni e Amadeus e il profilo della influencer, che era arrivato quasi a 2 milioni di followers.

La multa in arrivo per la pubblicità gratuita della Ferragni ad Instagram sulla Rai

Per l’Agcom si tratta di un indebito spazio pubblicitario di fronte a 12 milioni di telespettatori visto che la visibilità del profilo Instagram non è giustificata da contratti di sponsorizzazioni. Ecco perché si rischia anche la contestazione di danno erariale nei confronti della Rai. C’è poi il caso delle riprese di una nave di Costa Crociere andate in onda senza la scritta “contratto promozionale”. La Rai avrà trenta giorni di tempo per le controdeduzioni. A proposito: in caso di condanna per la Rai, paghiamo noi, i contribuenti, gli abbonati…