Grande attesa per la notte degli Oscar: gli attori e i film favoriti e gli ospiti della serata

Oscar, «and the winner is…». Mancano ormai una manciata di ore per sapere il titolo del film che prenderà il posto di quelle virgolette nella Notte degli Oscar 2023. Per seguire (in diretta) la 95° edizione della manifestazione basterà sintonizzarsi verso l’1,00 su Sky Cinema Oscar, Sky Uno,TV8 (dove sarà visibile in chiaro). O, in streaming, su Now. Accendendo prima, sarà possibile seguire anche l’arrivo delle star sul red carpet e le loro interviste. A condurre la serata, che si svolgerà nel Dolby Theatre di Los Angeles, sarà per la terza volta Jimmy Kimmel, uno dei più importanti volti della tv americana. Tra gli ospiti ci saranno, invece, Rihanna (che si esibirà con “Lift me”, il brano con cui è in gara per la miglior canzone originale con il film “Black Panther: Wakanda forever”). Lady Gaga. Diane Warren e David Byrne.

A decretare i vincitori delle statuette nelle diverse categorie sono stati i membri dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences: ben 9.579 tra attori, registi, sceneggiatori, direttori della fotografia ecc, divisi in 17 categorie. Le candidature sono già note, essendo state annunciate lo scorso 24 gennaio. Tra i film che hanno ottenuto più nomination ci sono “Everything Everywhere All at Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (11). “Gli spiriti dell’isola” (9) e “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (9) e “The Fabelmans” (7). Delusione per “Avatar” che ha ottenuto solo tre nomination tecniche e quella per il miglior regista a James Cameron. In ogni caso, il candidato più accreditato per la vittoria, salvo improbabili sorprese, è “Everything Everywhere All at Once” che, nelle scorse settimane, ha già portato a casa numerosi premi.

Nonostante le nomination siano cinque per ciascuna categoria, quella per il miglior attore protagonista dovrebbe andare a uno fra Brendan Fraser (“The Whale), Austin Butler (Elvis) e Colin Farrell (“Gli spiriti dell’isola”). Due, invece, le favorite per la statuetta alla migliore attrice protagonista: Cate Blanchett (Tàr) e Michelle Yeoh (“Everythinh Everywhere Alla t Once”), che sarebbe la prima attrice asiatica ad affermarsi in questa categoria. Per il film internazionale, come sappiamo, non c’è “Nostalgia” di Mario Martone, che non è riuscito a entrare nella cinquina formata, invece, da “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (Germania), “Argentina, 1985” (Argentina), “Close” (Belgio), “EO” (Polonia) e “The quiet girl” (Irlanda). A tenere alta la bandiera del nostro Paese saranno Alice Rohrwacher con il cortometraggio live action “Le pupille”. E Aldo Signoretti che fa parte del team di truccatori e parrucchieri candidati per la categoria Miglior Trucco e Parrucco per il film “Elvis”.

(Italpress)