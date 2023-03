Genova, è morto il presidente di Assomusica, Vincenzo Spera: lo ha investito una moto

Ha suscitato grande commozione nel mondo della musica e della politica la morte di Vincenzo Spera, il presidente di Assomusica, investito nella notte a Genova da uno scooter. Spera stava attraversando sulle strisce nei pressi della sua abitazione, quando intorno all’una di notte è stato travolto da una moto guidata da un diciottenne. Aveva 70 anni ed era un notissimo organizzatore di eventi musicali e, oltre a presiedere Assomusica, aveva fondato la Duemila Grandi Eventi.

Una vita al servizio della musica

Con la sua Duemila Grandi Eventi, che opera a Genova dal 1974, Spera ha svolto incarichi importanti in tutta Italia e anche all’estero: Cina, Sud-Est asiatico, Spagna, Kazakistan. Era presidente di Assomusica dal 2011, e ha ricoperto gli incarichi di componente della Consulta dello Spettacolo del ministero della Cultura e del consiglio di presidenza dell’Agis. Spera era stato anche insignito dei titoli di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel giugno 2011, di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel dicembre 2005 e di Ambasciatore di Genova nel Mondo dal Comune di Genova nell’ottobre 2018.

L’impegno per salvare il settore durante la pandemia

“Dolore e sgomento” sono stati espressi da Assomusica, che ha ricordato l’impegno di Spera “a favore dello sviluppo e dell’internazionalizzazione della musica dal vivo, ponendo la valorizzazione dei giovani talenti quale priorità assoluta e costantemente impegnato a dialogare con le Istituzioni – italiane ed europee – affinché il nostro settore avesse il giusto rilievo nella vita sociale, culturale ed imprenditoriale del Paese”. “Soprattutto nei difficili anni della pandemia la sua determinazione, forza e lucida visione hanno permesso di non disperdere il patrimonio imprenditoriale e il lavoro degli anni in cui il suo progetto ha reso grande ed autorevole l’Associazione. Non tradiremo la tua voglia di coltivare emozioni con il sorriso sulle labbra, l’allegria e il coraggio di chi ha voglia di entusiasmarsi. Che la tua, la nostra musica ti accompagni sempre. Ciao Vincenzo!”, è stato il saluto dell’associazione.

Il cordoglio della politica. Mazzi: “Ha realizzato progetti bellissimi”

La morte di Spera ha suscitato un cordoglio trasversale nella politica. “Sono molto colpito e addolorato per la scomparsa di Vincenzo Spera, amico e presidente di Assomusica. Vincenzo, nel lavoro, ha realizzato bellissimi progetti e, grazie alla sua preparazione e competenza, è stato una preziosa risorsa anche per le istituzioni. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”, ha detto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. “Esprimiamo sconcerto alla notizia dell’improvvisa e tragica scomparsa di Vincenzo Spera. Fu uomo di grande professionalità e grande capacità di mediazione, da cui abbiamo ricevuto massima collaborazione in difesa del settore musicale e degli artisti”, ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera, il deputato di FdI Federico Mollicone. “Vincenzo Spera ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica e nei ricordi di chi lo ha conosciuto. La sua improvvisa scomparsa ci ha trovati impreparati, ci mancherà come professionista appassionato e persona di grande vitalità e grande umanità”, ha commentato la vicepresidente dem della Camera, Anna Ascani.