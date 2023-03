Fuggono all’alt e puntano la pistola contro gli agenti: inseguimento da film a Napoli

Far West a Napoli, inseguimento da film, pistola puntata contro i poliziotti. Tutto nasce durante il servizio di controllo notturno. Gli agenti notano due persone con il volto travisato a bordo di uno scooter. Alla loro vista, lo scooter accelera la marcia per evitare il controllo nonostante gli fosse intimato l’alt.Ne masce un inseguimento nel corso del quale, il conducente effettua manovre estremamente pericolose. Nel contempo, il passeggero estrae una pistola e la punta numerose volte in direzione degli operatori. Giunti nell’area pedonale del lotto T/A, i due hanno perdono il controllo del mezzo rovinando al suolo.

La fuga per le strde di Napoli

Entrambi proseguono la fuga a piedi. Uno di loro riesce a far perdere le proprie tracce mentre l’altro, dopo essersi disfatto della pistola, prosegue la fuga fino a quando gli agenti, dopo una colluttazione, lo bloccano definitivamente in uno stabile. Inoltre i poliziotti recuperano l’arma, una pistola Beretta calibro 6.35 carica, con matricola abrasa e il colpo in canna. E accertano che lo scooter su cui viaggiavano i due uomini, era stato rubato lo scorso gennaio. Il 26enne napoletano – con precedenti di polizia – viene arrestato per porto abusivo di arma clandestina, resistenza aggravata a Pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Infine gli agenti restituiscono lo scooter al proprietario.