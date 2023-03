Formula 1, Nelson Piquet multato: espressioni razziste e omofobe nei confronti di Hamilton

Nelson Piquet, tre volte campione del mondo di Formula 1, è stato multato dai tribunali brasiliani di 5 milioni di real (l’equivalente di 885.000 euro) per due commenti fatti su Lewis Hamilton. Nel novembre 2021, l’ex pilota brasiliano ha usato un termine razzista per riferirsi all’incidente di Lewis Hamilton con Max Verstappen (compagno di sua figlia Kelly) al Gran Premio di Gran Bretagna dello stesso anno. Poi, poco dopo, Piquet in un’intervista ha usato ancora espressioni razziste e omofobe per descrivere la sconfitta di Hamilton contro Nico Rosberg nel campionato 2016. La causa era stata intentata da quattro associazioni per i diritti umani, una delle quali chiedeva risarcimenti fino a 10 milioni di real. Il giudice Pedro Matos de Arrudo ha giustificato la sua decisione di imporre una multa di 5 milioni con “la funzione punitiva di questa decisione in modo che, come società, possiamo un giorno liberarci di questi atti perniciosi derivanti dal razzismo e dall’omofobia”. (ITALPRESS).