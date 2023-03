Fisco, la riforma in Cdm la prossima settimana. Leo: «Lavoriamo per azzerare l’Iva sui beni essenziali»

La riforma del Fisco è attesa in Consiglio dei ministri la prossima settimana. A confermarlo è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che già nei giorni scorsi aveva anticipato che il governo si era dato come scadenza metà marzo. Poi la parola spetterà al Parlamento. Leo ha confermato anche che il governo è al lavoro su una ipotesi di Iva zero per alcuni generi di prima necessità.

Nella riforma del fisco l’ipotesi di Iva a zero su alcuni beni essenziali

Si parla di prodotti come pasta, pane, latte. Si tratta di «una delle ipotesi, perché la normativa europea prevede anche l’aliquota zero, ma si deve lavorare», ha chiarito il viceministro nel corso della presentazione alla Camera dei risultati dell’attività dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione nel 2022. L’informazione era già filtrata dopo l’intervento in commissione Finanze alla Camera del sottosegretario Sandra Savino, che rispondendo a una interrogazione di FdI aveva indicato fra le linee guida anche la riduzione dell’Irpef per i dipendenti.

Il Codacons stima un risparmio di 300 euro a famiglia

Per quanto riguarda l’Iva si ragiona comunque di un riordino generale, che, oltre a prevedere di portarla a zero per alcuni prodotti, potrebbe prevede anche la riduzione per altri prodotti. Secondo il Codacons queste misure potrebbero consentire un risparmio di circa 300 euro a famiglia. Inoltre, il governo starebbe studiando il modo per semplificare la vita ai contribuenti rendendo più agevoli meccanismi come la detrazione e i rimborsi, anche nell’ottica di rendere più rapidi i pagamenti dei crediti alle imprese, assicurando così una maggiore liquidità.

Nella riforma del fisco revisione delle aliquote Irpef e dell’Ires

Nel testo è presente, inoltre, la riforma delle aliquote, con una riduzione di tre a quattro, e delle detrazioni, con l’obiettivo di sostenere i lavoratori dipendenti rafforzando le buste paga. «Penso che ci siano le condizioni per ridurre il numero delle aliquote: si può arrivare a un sistema a 3, ci stiamo lavorando con la Ragioneria», ha detto Leo, aggiungendo che «abbiamo circa 600 tax expenditure (detrazioni e deduzioni, ndr) che cubano 156 miliardi. Là si può intervenire. Se si fa una revisione attenta si possono trovare le risorse per calibrare meglio le aliquote». Prevista inoltre anche la riscrittura dell’Ires, per andare incontro alle esigenze delle aziende e contemplando uno sconto specifico per chi investe in beni strumentali e assunzioni di over 50 o percettori di reddito di cittadinanza. L’obiettivo di aumentare la fiducia nel rapporto tra Stato e contribuenti