Femminicidio nel Foggiano, donna uccisa a coltellate dal marito. Che poi tenta il suicidio

Ennesimo femminicidio del 2023. Tragedia a Carlantino in provincia di Foggia, dove un uomo di 54 anni ha ucciso a coltellate la moglie, di 9 anni più giovane, e poi ha tentato il suicidio. Il fatto è successo nell’appartamento della coppia, in via Cesare Battisti. Immediato l’intervento sul posto del 118, con i rianimatori dell’elisoccorso: nulla da fare per la donna, mentre l’uomo si trova al Policlinico di Foggia e non sono note, al momento, le sue condizioni.

Femminicidio a Foggia: chi è la vittima

Sono i carabinieri della Compagnia di Lucera che si stanno occupando delle indagini, alla presenza del pm di turno e del medico legale. La vittima è Pietronilla De Santis, colpita con più fendenti dal marito, Antonio Carozza. Sconvolta dall’accaduto la cittadina sui Monti Dauni. La coppia era molto conosciuta in paese perché gestisce un bar. Sposati da anni o coniugi avevano quattro figli tra i 23 e i 12 anni, non presenti al momento della tragedia.

Oltre 20 donne uccise da inizio anno

Sul posto si è precipitato il primo cittadino, Graziano Coscia: “Siamo senza parole“, spiega il sindaco a FoggiaToday, anticipando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a supportare, soprattutto dal punto di vista psicologico, i quattro figli della coppia. “La nostra piccola comunità è scossa per questa terribile notizia -: era una famiglia giovane e serena, ma il vero rammarico è che è accaduto il giorno dopo la festa della donna e che non abbiamo percepito eventuali disagi”. Gli investigatori ipotizzano che all’origine del gesto omicida dell’uomo ci siano problemi psichici. Sono già 20 le donne uccise in Italia nel 2023. Venti femminicidi in meno di tre mesi: lo riporta il report del ministero dell’Interno. Diciotto su 20 sono state uccise in ambito familiare. Il report è aggiornato al 5 marzo. Ma, come le cronache testimoniano, la strage continua.