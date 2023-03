Feltri stronca la Schlein: “E’ il vuoto assoluto”. E smaschera una super gaffe di Giannini sulle donne

Donne sì, ma molto diverse tra loro. Una molto concreta, l’altra molto chiacchierona, una che si gioca tutto e subito, l’altra che prova a galleggiare già da subito e che per questo “rischia” di durare tante. Vittorio Feltri, oggi, su “Libero“, fa le pagelle a Giorgia Meloni ed Elly Schlein mettendole a confronto, fino ad arrivare a un giudizio impietoso per la nuova leader del Pd, nella quale stenta a trovare contenuti politici. “Non sembrano importanti i suoi discorsi che ricalcano i più triti pregiudizi della sinistra notoriamente becera in quasi tutti gli aspetti della vita italiana. Verba volant, si diceva una volta. Ma quelle della segretaria mentre volano non lasciano un segno neppure momentaneo. Non lo diciamo noi che siamo conservatori in un Paese in cui non c’è nulla da conservare. Ma i dati statistici”, esordisce il giornalista milanese.

Feltri boccia Elly Schlein sui programmi

Il fondatore di “Libero” fa notare che le quotazioni dei sondaggi inchiodano il Pd intorno al 18 per cento, mentre Fratelli d’Italia, nonostante gli attacchi fatui che ha ricevuto e riceve da parte degli avversari continua a veleggiare al 27 per cento. “Questo significa che il centrodestra unito, ovvero con l’apporto della Lega e di Forza Italia, supera il 40 per cento. Il distacco tra le due forze appare dunque incolmabile. Ciò si spiega velocemente: mentre la Meloni pur con tutti i problemi che deve affrontare, inclusa una immigrazione selvaggia incontenibile ed altre questioni delicate che pesano sul suo groppone, sta dimostrando di essere concretamente abile, la sua rivale tanto lodata dalla stampa serva si sta perdendo in chiacchiere futili…“. Un esempio per tutti, la maternità surrogata, che interessa prevalentemente gli omosessuali e le lesbiche. “La signorina Schlein che piace alle persone che non mi piacciono non ha manifestato neppure mezza idea sul programma, appunto ignoto, che vorrebbe promettere di realizzare in campo sociale e politico in senso stretto. Lei, poverina, rappresenta il vuoto assoluto, il nulla condito con la supponenza”.

La gaffe del direttore della Stampa Giannini

Per Feltri, “madame Elly è un bidone, un bluff. E forse proprio per questo fondamentale motivo durerà a lungo”. Poi arrivano le bacchettate anche per Massimo Giannini, direttore della Stampa: “Ieri ha detto che avere due signore a capo della maggioranza e della opposizione è molto bello, e sarebbe bellissimo che una donna dirigesse un grande giornale. Il direttore della Stampa non sa che la responsabile del Carlino, della Nazione e del Giorno è una bella e brava signora. E non sa che la capa della Magistratura è pure femmina. Ma il sesso non conta niente, conta il cervello. E si sa che la testa se la monta solo chi non ce l’ha”.