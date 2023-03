E’ un Vittorio Feltri ironico e categorico, quello che oggi su “Libero” prende posizione sul dibattito che infuria in questi giorni, l’utero in affitto. “C’è una legge che lo vieta a va rispettata”, scrive Feltri in un articolo nel quale parla anche della sua esperienza di figlio, di padre e di possibile “fidanzato” – in chiave ironica – con Alessandro Sallusti: “Se per assurdo decidessimo di avere un figlio insieme, non potremmo farlo in Italia, c’è una legge…”.

Utero in affitto, Feltri e la mamma che non può essere sostituita

“Una mamma che ha concepito un bimbo per conto terzi, una volta partorito, deve consegnarlo ai committenti. Ma siamo sicuri che il bebè sia contento di abbandonare chi lo ha generato, e siamo altresì sicuri che la donna in questione non soffra a privarsi della creatura che ha tenuto in grembo per nove mesi? Queste non sono domande retoriche, bensì riflettono dubbi da non sottovalutare….”, si chiede Feltri, che precisa di non avere nulla contro gli omosessuali, anzi. Però… “Se il piccino finisce a una coppia di gay si solleva un dubbio. Non ci viene il sospetto che egli si trovi a disagio avendo due padri e neanche una mamma? Io non ho certezze e non ho nulla contro le coppie di omosessuali che gradiscano allevare un erede. Anzi, li capisco. Avere una culla piena scalda il cuore. Ma per spiegarmi meglio sono costretto a citarmi…”. L’esperienza del giornalista rimasto orfano