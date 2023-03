Fedez dice di volere una sua nave per migranti: e le Ong sgomitano, all’arrembaggio del bottino del rapper

Fedez dichiara di volere una sua nave per i migranti, e neanche il tempo di lanciare l’amo che subito le Ong hanno abboccato. Anzi, di più. Raccolto l’assist del rapper, rilanciano battendo cassa: dalla Ocean Viking, infatti, è già arrivata una richiesta di donazione per finanziare le operazioni nel Mediterraneo centrale. E che si tratti di un progetto concreto o di un semplice bluff. Di un azzardo lanciato via social o di una provocazione al governo, poco importa: Sos Mediterranee ha immediatamente accolto come una buona notizia l’intenzione del cantante di voler acquistare una imbarcazione per i soccorsi in mare.

Fedez lo ha annunciato ieri durante il suo podcast Muschio Selvaggio, in cui ha ospitato Cecilia Strada. «Voglio vedere quanto costa una nave – ha detto Fedez in quella circostanza – solo per mettere la mia faccia e farla federe così la gente si spaventa». E a stretto giro è arrivata frettolosamente la replica di Francesco Creazzo, di Sos Mediterranee, che all’Adnkronos ha dichiarato: «Chiunque doni, fa una cosa buona. Non tocca a noi giudicare quali siano le intenzioni di Fedez, ma se davvero vuole finanziare una nave di soccorso e ricerca noi siamo disponibili a spiegargli come si fa. Oppure, se vuole, può anche sostenere la Ocean Viking che ha anni e anni di esperienza»…

Non solo. Come gabbiani che, individuato il boccone succulento, gli volteggiano impazienti intorno, prima ancora della Ocean Viking la stessa Cecilia Strada, ospite della puntata del video-podcast condotto proprio da Fedez, tra realtà e bluff ha immediatamente rilanciato al buio, annunciando che la “ResQ People” – la nave del cui team fa parte anche la stessa Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency – tornerà a breve in mare, tra qualche settimana. E, dunque, si andrà a posizionare nel Mediterraneo centrale per seguire le rotte dei migranti (e dei loro scafisti).

Insomma, Fedez lancia l’opa – i cui contorni sono tutti da definire – e le Ong ci si tuffano: tutte all’arrembaggio per accaparrarsi il bottino del rapper, che ha annunciato di voler salire a bordo di una di quelle navi per «documentare» le attività di bordo. E tutte pronte a sgomitare a colpi di buonismo d’accatto in cerca di ulteriore visibilità mediatica. Lo stesso, del resto, vale anche al contrario per lo stesso Fedez, in fase di espiazione social dopo la turbolenta partecipazione sanremese. Alla fine della fiera, poi, resta da capire quali sono effettivamente le intenzioni del rapper: perché mentre le Ong sgomitano per accaparrarsi una donazione, il cantante deve ancora spiegare e accertare come dare seguito a quella che, magari, è stata solo un’affermazione estemporanea…