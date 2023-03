Jet russo si scontra con un drone Usa sul Mar Nero. La Casa Bianca convoca l’ambasciatore di Mosca

Collisione nello spazio aereo internazionale sui cieli del Mar Nero. Un jet da combattimento russo Su-27 si è scontrato con drone Usa sopra il Mar Nero. Lo ha comunicato il generale dell’aeronautica statunitense James Hecker. Spiegando che “il nostro aereo MQ-9 Repear stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo. Provocando un incidente e la completa perdita dell’MQ-9”. La Casa Bianca ha convocato l’ambasciatore di Mosca a Washington, come ha riferito il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

Mar Nero, jet russo colpisce un drone Usa

Si tratta, ha aggiunto il generale comandante delle US Air Force Europa e Air Forces Africa, di una ”azione poco sicura e poco professionale da parte dei russi. Che ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei”. Gli aerei statunitensi e alleati – ha aggiunto Hecker – continueranno a operare nello spazio aereo internazionale. Chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale e sicuro.

Gli Stati Uniti: comportamento poco professionale dei russi

Dell’incidente è stato immediatamente avvisato Joe Biden. Il presidente Usa è stato informato dal consigliere per la Sicurezza nazionale, ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. Che in un briefing telefonico ha aggiunto: “Non sappiamo quale fosse l’intenzione dei russi. Ma se il messaggio era quello di esercitare deterrenza contro i nostri sorvoli nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero, o la nostra navigazione in acque internazionali sul Mar Nero, è destinato a fallire”.

La collisione ha danneggiato l’elica del drone poi abbattuto

L’incidente (o l’attacco) arriva in un momento in cui le tensioni tra Mosca e Washington sono ai minimi termini a causa della guerra in Ucraina che ha messo nuovamente una di fronte l’altra le due superpotenze. Secondo un funzionario statunitense a conoscenza dell’incidente citato dalla Cnn, il jet russo è volato intenzionalmente davanti al drone e ha scaricato carburante. Uno dei jet ha poi danneggiato l’elica del Reaper, che è montata sul retro del drone, ha detto il funzionario. Il danno all’elica ha costretto gli Stati Uniti ad abbattere il Reaper in acque internazionali nel Mar Nero.