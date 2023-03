Esquilino, trovato morto nella sua auto lo chef Manuel Costa. L’omicida si è costituito poco dopo

Ci sarebbe dissidi di natura economica o questioni legate alla droga alla base dell’omicidio del titolare dell’osteria degli Artisti, Emanuele Costanza noto come chef Manuel Costa. Il popolare cuoco, 41 anni, è stato trovato morto in auto, ucciso a colpi di pistola ieri sera intorno alle 20, a Roma davanti al suo locale di via Germano Sommeiller, nella zona di Santa Croce in Gerusalemme. La pistola era accanto al corpo. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile.

Equilino, ucciso in auto lo chef Manuel Costa

Poco prima un uomo di 43 anni, Fabio Giaccio, ha confessato il delitto. Originario di Napoli, si è costituito alla polizia dicendo di aver commesso un omicidio in via Germano Sommeiller. Il corpo della vittima è stato trovato dalla polizia all’interno di una Mercedes parcheggiata davanti al suo locale. Con la pistola accanto al corpo senza vita. Ora il 43enne si trova in stato di arresto.

L’omicida, napoletano di 43 anni, si costituisce

Secondo le prime ricostruzioni Giaccio avrebbe detto di aver aperto il fuoco contro lo chef. Sembra trattarsi di un’esecuzione in piena regola. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile, che con il reparto volanti si è precipitata sul posto.

Sui social la sua passione per la cucina

Sui social decine e decine o video in cui lo chef mostra la sua grande passione per la cucina. “Amatriciana show”, “lo spettacolo della mantecazione”, “bella regà stasera vi voglio spacchettà ‘sto mega supplì in diretta, guardate che roba, li avete mai magnati così “porn?”. Frazie alle immagini in cui mostrava la fantasia nel preparare i piatti tipici della cucina romana, Manuel Costa stava diventando popolare (solo su Instagram il locale Osteria degli Artisti aveva 19mila follower.

Il ricordo di Floriana del Grande Fratello

Sua cugina, Floriana del Grande Fratello, lo ricorda condividendo la foto di Manuel e l’articolo di un quotidiano sull’omicidio. “Brutto bastardo! Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole. Sparare in testa a freddo che Dio ti renda le tue azioni. Ci sarà una giustizia terrena ma anche divina…”.